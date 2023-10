Österreichische Bühnen blicken angesichts massiver Preissteigerungen in eine unklare Zukunft. Getty Images/iStockphoto

Menschen, die Kultur managen, kommen dieser Tage nicht umhin, flexibel auf garstige Rahmenbedingungen zu reagieren. "Inflation, globale Lieferketten, der Ukrainekrieg, Energiepreisanstiege und die konjunkturelle Nachfrage", zählt Franz Patay, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Faktoren auf, welche nicht nur die VBW plagen. Die Sanierung des Theaters an der Wien bekam durch die in der Baubranche evidenten Kostensteigerungen von bis zu 20 Prozent zudem ein neues Problem. Die Mehrkosten wurden jedoch durch die Stadt Wien mit zehn Millionen Euro ausgeglichen.

Auch jene Institutionen, die sich momentan nicht mit Sanierungen befassen, spüren Druck. Besonders die höheren Lohnkosten belasten Musik- und Sprechtheater in gleicher Weise. Der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes über 7,15 Prozent verursachte etwa mit Septemberbeginn für das Burgtheater eine Personalkostensteigerung um drei Millionen Euro. Die Bundestheater bekamen zwar eine Erhöhung der Basisabgeltung für 2023 und 2024 von je elf Millionen Euro. "Ohne weiteren Teuerungsausgleich" hält aber auch die Staatsoper das Wirtschaften "in den kommenden Spielzeiten für unmöglich".

Teuerungsausgleich

Diesen Teuerungsausgleich haben etwa der Wiener Musikverein (127.000 Euro) und die Wiener Mittelbühnen erhalten, darunter das Theater an der Gumpendorfer Straße (155.000 Euro), das die Löhne in der Folge Fair-Pay-adäquat um neun bis 14 Prozent erhöht hat. Für das Budgetjahr 2024 steht jedoch noch kein finanzieller Ausgleich fest, konstatiert auch das ebenfalls mit gestiegenen Personal- und Energiekosten konfrontierte Brut-Theater. Keine Teuerungszahlung gab es für das Theater in der Josefstadt, das seinerseits Lohnkosten mit der Reduktion von Feiertagsvorstellungen sowie dem Verzicht auf Doppelvorstellungen einspart. Digitalisierung, um Druck- und Portokosten zu sparen, sowie das Forcieren alternativer Energiequellen sind weitere Maßnahmen. Die Burgtheater GmbH beispielsweise konnte den Jahresenergiebedarf seit 2014 um über 25 Prozent senken.

Noch härter trifft es das Landestheater Vorarlberg, dem der Geldgeber zu einem reduzierten Spielbetrieb riet. Der Landesbeitrag wurde 2023 um nur 2,8 Prozent erhöht, was wegen der Inflation eine eklatante Reduktion darstellt. "Ich befürchte eine Abwärtsspirale", sagt Intendantin Stephanie Gräve, "wenn wir weniger produzieren und spielen, verlieren wir Publikum, was ein gefundenes Fressen für populistische Stimmen sein könnte."

Erhöhte Kartenpreise

Die meisten Bühnen haben Kartenpreise erhöht, allerdings erfolgte das sozial verträglich gestaffelt. Vielfach waren nur obere Preiskategorien betroffen. Und dort, wo Erhöhungen alle umfassen, sind die Preise generell moderat, etwa in der Volksoper. Man erhöhte um 15 Prozent. Die teuerste Karte in der Kategorie A kostet aber nur 99 Euro. VBW-Geschäftsführer Patay setzt auf Flexibilität. Es gehe darum, die Inflationsrate nicht bei allen Tickets, sondern im Durchschnitt einzupreisen. "Bei starker Nachfrage versuchen wir mit der Preisgestaltung dynamisch zu reagieren, auch um Schwarzmarktaktivitäten entgegenzuwirken." Die Staatsoper? Sie erhöhte die Preise "über alles gerechnet um vier Prozent", Kinder- und Jugendpreise, Stehplatzpreise sowie Abo-Preise sind dabei gleich geblieben.

Das Wiener Konzerthaus, so Intendant Matthias Naske, hat im Schnitt um etwa 7,5 Prozent erhöht. Dennoch war essenziell, dass Stadt Wien und Bund zu ihren Förderungen von je 1,5 Millionen Euro für 2023 zusätzlich jeweils 500.000 Euro beigesteuert haben. "Wir spüren die Teuerung wie alle anderen", so Naske. "Die größte Herausforderung liegt darin, die Funktionalität der Organisation nicht durch Fixkosten, Erhalt und Betrieb des historischen Gebäudes, Energiekosten, Personalkostenentwicklung, in Gefahr zu bringen."

Bisher wurde bei den vom STANDARD befragten Bühnen kein Personal abgebaut. Der Stellenplan ist ohnehin oft so knapp bemessen, dass – wie etwa bei der Staatsoper – weitere "relevante Einsparungen ohne Einschränkung des Spielbetriebs unmöglich wären". Zudem schlägt der Fachkräftemangel zu Buche, so Patay, "vor allem im Bereich Bühne, Licht und Ton wird Personal gesucht". Davon sind auch Sprechtheaterbühnen betroffen.

Sie sind wieder da

Das Publikum ist im Musikbereich wieder da, auch wenn es, so Naske, Veränderungen gibt. Es wird kurzfristiger, selektiv gekauft. Damit sind einige Herausforderungen verbunden. Die gesamte Publikumsauslastung steigt aber kontinuierlich, in der Saison 2022/23 begrüßte man im Konzerthaus knapp eine halbe Million Menschen. Zufrieden auch der Musikverein: Die Auslastung der Vorsaison lag nur ganz knapp unter Vor-Corona-Niveau. Auch habe man mehr Abos verkauft als in der letzten Saison. Die Staatsoper kam in der abgelaufenen Spielzeit auf fast 99 Prozent Sitzplatzauslastung. Bei den Karteneinnahmen war es das zweitbeste Jahr in der Geschichte des Hauses. Von Erholung spricht auch die Volksoper mit einer Auslastung der Saison 2022/23 von knapp unter 80 Prozent. In freudiger Erwartung das Musical: Für die Neuheit Rock Me Amadeus (ab 7. 10. im Ronacher) wurden bereits 55.000 Tickets verkauft, so Patay.

Langsamer gehen die Sprechtheater Richtung vorpandemisches Niveau. Am Schauspielhaus Graz etwa, das zwar sukzessive Zuwächse verbucht, liegt die Auslastung im Durchschnitt immer noch um 15 bis 20 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie. Das deckt sich mit vielen anderen Sprechbühnen. (Margarete Affenzeller, Ljubiša Tošic, 30.9.2023)