Haben sicher wieder einiges zu besprechen: WSG-Trainer Thomas Silberberger und Sturm-Coach Christian Ilzer. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Graz - Sturm Graz will sich auf den wichtigen Europa-League-Auftritt in Polen gegen den Lieblingsgegner einstimmen. Die WSG Tirol hat vor dem Auftritt in Graz am Sonntag (14.30 Uhr) eine miserable Bilanz gegen die Hausherren vorzuweisen. Die Tiroler konnten bis dato keines der zehn Duelle seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2019 für sich entscheiden. Lediglich zwei Remis hat das Silberberger-Team in den vergangenen vier Jahren gegen Sturm verbucht.

Dabei soll es aus Sicht des Vizemeisters bleiben. Wattens kommt im Tief nach Graz. Nach nur einem Sieg in acht Runden steht der vorletzte Platz zu Buche, am Mittwoch folgte das Aus im ÖFB-Cup mit einem 1:3 beim DSV Leoben.

Christian Ilzer schickte trotzdem wie gewohnt eine Warnung aus. "Die Ausgangslage ist relativ klar. Es ist ein Gegner, dessen Leistungen klar besser waren, als es der derzeitige Tabellenstand zeigt. Dazu hatten sie auch noch das Ausscheiden im Cup. Wir müssen eine Topleistung auf den Platz bringen, um in der Meisterschaft auf die Siegerstraße zurückzukehren", meinte Sturms Trainer.

Darf gegen Altach nicht von der Bank dirigieren: Hartbergs Markus Schopp. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Die einen Zähler hinter Salzburg zweitplatzierten Steirer wollen nach den Unentschieden gegen den Meister (2:2) und Rapid (1:1) ihrerseits wieder voll anschreiben. "Tempo und Power im Ballbesitz" will Ilzer sehen. Mit einem Dreier würde sich sein Team gut auf das Auswärtsspiel beim polnischen Meister Rakow Czestochowa am Donnerstag einstimmen.

Auch ohne den gesperrten Trainer Markus Schopp hat der TSV Hartberg drei Punkte gegen den SCR Altach eingeplant. Beide Mannschaften rangieren vor der 9. Runde der Fußball-Bundesliga über dem "Strich" auf den Plätzen fünf und sechs, drei Punkte im Duell am Sonntag (14.30 Uhr) würden eine noch komfortablere Situation bedeuten. Während die Altacher im ÖFB-Cup beim FC Pinzgau (2:0) ungefährdet ins Achtelfinale aufstiegen, mussten die Hartberger bei der Admira in die Verlängerung.

Erst nach 102 Minuten durften die Oststeirer am Mittwoch durch das Goldtor von Tobias Kainz in der Südstadt jubeln. Im richtungsweisenden Heimspiel gegen die Vorarlberger müssen die Hartberger ohne Schopp auskommen, der in der 117. Minute die Rote Karte sah und eine Ein-Spiel-Sperre absitzen muss. Der TSV-Sportchef hatte Schiedsrichter Julian Weinberger kritisiert. "Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er schlecht pfeift", sagte Schopp der "Kleinen Zeitung". (APA, red, 29.9.2023)

Bundesliga, 9. Runde

Sonntag:

SK Sturm Graz - WSG Tirol (Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2022/23: 2:1 (h), 2:0 (a)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Wüthrich, Lavalee, Schnegg - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Horvat, Prass - Sarkaria, Wlodarczyk

Es fehlt: Kiteishvili (gesperrt)

Fraglich: Jatta (Trainingsrückstand)

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Ertlthaler - Prelec, Diarra

Es fehlen: Müller (Achillessehne), Kronberger, Blume (beide im Aufbautraining)

* * *

TSV Hartberg - SCR Altach (Hartberg, Profertil Arena Hartberg, 14.30 Uhr, SR Ebner). Saisonergebnisse 2022/23: 2:1 (h), 0:1 (a), 2:2 (h), 1:0 (a)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz - Frieser, Lang, Sangaré, Prokop - Avdijaj

Es fehlt: Schopp (Trainer/gesperrt)

Altach: Stojanovic - Koller, L. Gugganig, Fe. Strauss - Ingolitsch, Bähre, Jäger, Lukacevic - Fadinger - Bischof, Gebauer

Es fehlen: Nuhiu (gesperrt), Santos (Meniskus-OP), Reiner (verletzt/noch nicht im Training)