Tupac Shakur wurde vor 27 Jahren erschossen. AP/Frank Wiese

Die Polizei von Las Vegas hat Medienberichten zufolge einen Mann im Zusammenhang mit dem Mord an dem Rapper Tupac Shakur vor fast drei Jahrzehnten festgenommen. Die damals 25-jährige Hip-Hop-Legende wurde 1996 in Las Vegas aus einem vorbeifahrenden Auto viermal angeschossen. Er verstarb sechs Tage später im Krankenhaus.

Der Mord an Shakur gibt bis heute Rätsel auf. Laut der Nachrichtenagentur AP stellt die Verhaftung einen Durchbruch in den Mordermittlungen dar. Duane "Keffe D" Davis wurde am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) verhaftet. Die Anklagepunkte standen laut AP zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Reuters war nicht in der Lage, den Bericht zu bestätigen oder Davis beziehungsweise seine Rechtsvertreter zu erreichen.

Hausdurchsuchung vor zwei Monaten

Davis gilt als polizeibekannt. 2019 veröffentlichte er seine Memoiren "Compton Street Legend", in denen er davon sprach, in dem Auto gesessen zu sein, von dem aus Shakur erschossen wurde. Vor zwei Monaten soll die Polizei Medienberichten zufolge bei seiner Frau eine Hausdurchsuchung durchgeführt haben, um Gegenstände im Zusammenhang mit dem Mord an Tupac zu finden.

Die Polizei stellte demnach unter anderem mehrere Computer, ein Handy, eine Festplatte, ein "Vibe"-Magazin mit Shakur und mehrere Kaliber-40-Kugeln sicher. Shakur war ein preisgekrönter Rapper, Aktivist und Schauspieler, der weltweit mehr als 75 Millionen Platten verkaufte. (Reuters, red, 29.9.2023)