Ducati-Fahrer gewinnt zum dritten Mal in Folge ein Sprintrennen und macht weiter Boden auf den WM-Führenden Bagnaia gut

Jorge Martin unterwegs. AP/Shuji Kajiyama

Motegi - Jorge Martin ist derzeit der beste Sprinter im Feld der MotoGP-Fahrer. Der Spanier gewann am Samstag das Rennen über die verkürzte Distanz auch im Rahmen des Grand Prix von Japan in Motegi. Ducati-Fahrer Martin siegte zum dritten Mal in Folge, zum fünften Mal insgesamt. Hinter dem aus der Pole-Position gestarteten Madrilenen erreichten der Südafrikaner Brad Binder auf KTM und der Italiener Francesco Bagnaia ebenfalls auf Ducati das Ziel.

Tagesvierter wurde mit dem Australier Jack Miller ein weiterer KTM-Pilot. Mit seinem neuerlichen Erfolg machte Martin in der WM-Gesamtwertung weiter Boden auf den führenden Bagnaia gut. Martin liegt als Zweitplatzierter noch acht Punkte hinter dem Titelverteidiger zurück, Binder ist 98 Zähler hinter dem Spitzenreiter Vierter. (APA/sda, 30.9.2023)