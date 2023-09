Die Parzellen im Kleingartenverein Breitenlee wurden Ende 2021 von Grün- in Bauland umgewidmet. Statt Badehütten im Ausmaß von 30 Quadratmetern sind seither Wohnbauten auf 100 Quadratmetern möglich. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

Die idyllische Kleingarten-Siedlung Breitenlee in der Wiener Donaustadt ist aus gleich mehreren Gründen höchst attraktiv. Sie befindet sich (noch) direkt im Grünen. Es gibt einen exklusiven Badeteich nur für Besitzer und Pächter der Grundstücke. Die U2-Station sowie die S-Bahn-Station Aspern Nord befinden sich in unmittelbarer Nähe. Und mit dem Auto ist das Areal in wenigen Jahren dank der in Bau befindlichen vierspurigen Stadtstraße ebenfalls bald sehr gut angebunden.

Hier schlugen auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) und weitere Parteigenossinnen zu. Nevrivy kaufte seine Parzelle Mitte 2020. Nur etwas mehr als ein Jahr später war sein Grundstück gut das Doppelte wert, weile eine Umwidmung von Grün- auf Bauland erfolgte. Nevrivy beteuert, dass der Kleingartenverein (KGV) Breitenlee bereits seit dem Jahr 2006 um eine Widmungsänderung angesucht und er keinen Einfluss auf das Verfahren genommen hat. Nevrivys Rolle rund um den Kauf und die zeitnah erfolgte Umwidmung ist aber für die Wiener SPÖ eine delikate Angelegenheit: Nevrivy musste diese Woche zur Aufklärung der Causa bei SPÖ-Parteimanagerin Barbara Novak zum Rapport - zumindest wurden Gespräche von Seiten der Partei angekündigt. Novak sprach im Vorfeld von einer "nicht optimalen Optik".

Gekauft hat Nevrivy die Parzelle von einer Projektentwicklungsgesellschaft des Zentralverbands der Kleingärtner. In einer Stellungnahme an den STANDARD wird damit argumentiert, dass Nevrivy "bereits länger für einen Kleingarten angemeldet" war. Wie lange, wurde nicht beantwortet. Allerdings seien in den letzten zehn Jahren keine neuen Kleingartenflächen gewidmet worden.

Als dann "eine Parzelle im KGV Breitenlee frei wurde, wurde diese deshalb dem BV (Bezirksvorsteher, Anm.) zum Kauf angeboten", heißt es. Demzufolge kam der Zentralverband auf den Bezirksvorsteher zu. Laut dem Zentralverband sei die Warteliste der Projektgesellschaft für die Breitenleer Kleingärten "überschaubar" gewesen: Einerseits gebe es nicht viele Interessenten für Parzellen, andererseits komme es auch nicht oft dazu, dass wieder eine Parzelle frei werde.

126 Parzellen gibt es in Breitenlee. Knapp 100 befinden sich in Privatbesitz, rund 30 gehören noch der Projektgesellschaft des Zentralverbands der Kleingärtner. © Christian Fischer

Zentralverband war Besitzerin der gesamten Liegenschaft

Die Projektgesellschaft des Zentralverbands hat nach Eigenangaben in den Jahren 2011 und 2012 die gesamte Liegenschaft gekauft. Dies deshalb, weil die damaligen Grundeigentümer an eine Immobilienfirma verkaufen wollten - und die Kleingartensiedlung damit in Gefahr gewesen wäre, so die Einschätzung des Zentralverbands. Daraufhin soll "in einer beispiellosen Rettungsaktion" mittels Krediten ein "Kaufpreis in zweistelliger Millionenhöhe" aufgestellt worden sein. Die Bedingung für die bisherigen Pächter war aber: Jene Kleingärtner, die es sich leisten konnten, sollten ihre Parzellen auch kaufen - um damit die Kreditrückzahlungen bedienen zu können.

Davon machten damals viele betroffene bisherige Pächter Gebrauch. Aktuell stehen von den 126 Parzellen im Kleingarten Breitenlee noch rund 30 im Eigentum der Projektgesellschaft. Knapp 100 Parzellen wurden an Privatpersonen verkauft. Die noch verbliebenen 30 Parzellen des Zentralverbands seien "in Einzelpacht an Kleingärtner vergeben, die sich den Kauf ihrer Parzelle nicht leisten konnten".

Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy profitierte von einer Umwidmung - nur etwas mehr als ein Jahr nach dem Kauf seines Grünland-Grundstücks. IMAGO/SEPA.Media

Win-Win-Situation

Warum aber Nevrivy nur ein Jahr vor der Umwidmung zuschlagen und sich das Grundstück günstig sichern konnte, bleibt offen. Selbst Nevrivy räumt ein, dass bei seinem Kauf Mitte 2020 eine mögliche Umwidmung Thema war - und auch in seinem Kaufvertrag thematisiert wurde. Der Zentralverband verweist in einer Stellungnahme auf die Dringlichkeit des Verkaufs: "Wären die Parzellen nicht zeitnah verkauft worden, hätte die ZV Kleingärtner Projektentwicklungs GmbH ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen können", heißt es zum STANDARD. Die Umwidmung habe man weder beeinflussen noch mit Sicherheit annehmen können.

Dennoch bleibt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten übrig: Nevrivy erhielt ein Grünland, das nur wenig später zu Bauland höhergewidmet wurde. Und auch die Projektgesellschaft profitierte über Nacht dank den noch verbliebenen 30 Parzellen in ihrem Besitz von der Wertsteigerung. Ein möglicher übrig bleibender Gewinn bleibt bei der Projektgesellschaft. Diese sei aber nur deshalb gegründet worden, "um einen etwaigen finanziellen Schaden vom Dachverband fernzuhalten", wie es vom Zentralverband heißt. "Der primäre Zweck der GmbH ist nicht die Gewinnerzielung, sondern die Erhaltung von Kleingartenanlagen."

Von der Höherwidmung profitierten auch 16 Besitzer von Schwarzbauten im Kleingarten: Für diese gab es laut STANDARD-Recherchen bereits behördliche Abrissaufträge durch die Baupolizei. Mit der Neuwidmung konnten diese nachträglich bewilligt werden – und ihre Grundstücke wurden aufgewertet.

Neben Nevrivy waren auch die Parteigenossinnen Julia Lessacher, die stellvertretende Bezirksvorsteherin von Mariahilf, sowie Gemeinderätin Astrid Rompolt und die Nationalratsabgeordnete Petra Bayr Nutznießerinnen der Umwidmungen im Kleingarten. Sie sollen ihre Grundstücke zwischen den Jahren 2017 und 2020 gekauft haben. Laut dem Zentralverband wurden die SPÖ-Politikerinnen vom Kleingartenverein selbst als Käuferinnen vorgeschlagen: Dem Kleingartenverein sei "damals noch ein Vorschlagsrecht eingeräumt" worden, wie es zum STANDARD hieß.

ÖVP fordert von Babler "Fakten"

Die Grundstücksgeschäfte der Wiener SPÖ-Politiker beschäftigen auch die Bundes-ÖVP: Generalsekretär Christian Stocker forderte von SPÖ-Chef Andreas Babler, alle "Fakten" rund um die Deals und die Widmung offenzulegen. Babler hatte, wie auch Bürgermeister Michael Ludwig, eine Aufklärung der Causa angekündigt. Von dieser Aufklärung gebe es aber noch "keine Spur", befand Stocker. Er forderte, dass alle SPÖ-Politiker, die in Wien ein Kleingarten-Grundstück besitzen, die Kaufverträge offenlegen sollen.

Mit Immo-Deals sorgte zuletzt aber auch der Grafenwörther Bürgermeister Alfred Riedl (ÖVP) für Aufsehen. Auch er soll von Umwidmungen im Gemeinderat und nachfolgendem Grundstücksverkauf profitiert haben. Riedl hatte nach Aufkommen von Vorwürfen sein Amt als Gemeindebund-Präsident vorerst ruhend gestellt. (David Krutzler, 30.9.2023)