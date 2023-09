IMAGO/Manfred Siebinger

Salzburg – Am Samstag hat die Stadtversammlung der Grünen Bürgerliste, wie im Vorfeld erwartet, Anna Schiester zu ihrer Spitzenkandidatin für die Salzburger Gemeinderatswahl im Frühling 2024 gewählt. Mit 98 Prozent der Stimmen setzte sich die 34-jährige Stadträtin mit Zuständigkeit für das Salzburger Bauwesen und die städtische Immobiliengesellschaft (SIG) gegen die langjährige Grüne Landtagsabgeordnete Heidi Reiter (70) durch, die ihren Hut kurzfristig in den Ring geworfen hatte.

Schon im Juni war Schiester von der Bürgerliste zur Spitzenkandidatin designiert worden und betonte in den vergangenen Wochen medienwirksam ihre Zuversicht, die Wahl der Stadtversammlung für sich zu entscheiden. Gegenüber dem ORF unterstrich sie nach Auszählung der Stimmen am Samstag ihre Freude "über den starken Rückhalt der Bürgerliste". Mit dieser Unterstützung im Rücken sei sie "motivierter denn je, den Stillstand in der Stadtpolitik zu beenden und ehrliche, empathische und mutige Politik für die Salzburgerinnen und Salzburger zu machen", wie der ORF zitierte.

Preuner gibt Amt ab

Auch die restlichen neun Plätze der von Schiester angeführten Liste wurden bis zum frühen Nachmittag gewählt: Auf Platz zwei geht der Grüne Kultursprecher Markus Grüner-Musil ins Rennen, auf Platz drei kandidiert Klubobfrau Ingeborg Haller. Die Plätze vier und fünf belegen laut ORF-Meldung vom Samstagmittag Lukas Bernitz und Dzana Schütter.

Bereits im Juli hatte der amtierende Salzburger Bürgermeister Harald Preuner angekündigt, sein Amt kommendes Jahr abzugeben. Die Gemeinderatswahl, die über seine Nachfolge bestimmen wird, findet aller Voraussicht nach im März 2024 statt, ein konkreter Termin wurde noch nicht festgelegt. Von den 40 Sitzen im Gemeinderat hat die Bürgerliste derzeit sechs inne. (APA, 30.9.2023)