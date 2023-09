Maghnes Akliouche traf gleich zweimal. IMAGO/Serge Haouzi

Monaco - Trainer Adi Hütter ist mit AS Monaco am Samstag wieder an die Tabellenspitze der französischen Fußball-Ligue-1 zurückgekehrt. Die Monegassen feierten gegen Olympique Marseille einen 3:2-Heimsieg und profitierten vom 0:0 des Titelverteidigers Paris Saint-Germain auswärts gegen den Vorletzten Clermont, bei dem Muhammed Cham bis zur 85. Minute im Einsatz war. Monaco führt nun einen Punkt vor Brest und je zwei Zähler vor PSG und Nizza.

Am Sonntag trifft Brest auswärts auf Nizza, der Sieger zieht an Monaco vorbei. Für Hütters Club trafen Maghnes Akliouche (8., 52.) und Folarin Balogun (23.), bei den Gästen scorten Iliman Ndiaye (1.) und Samuel Gigot (18.).

Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain um Superstar Kylian Mbappe kam bei Schlusslicht Clermont Foot nicht über ein 0:0 hinaus. PSG war zwar spielerisch weit überlegen, doch Clermont hielt mit viel Kampf dagegen. Angreifer Goncalo Ramos vergab kurz vor Schluss die Siegchance für Paris, zuvor hatten bereits Mbappe und Ousmane Dembele mehrere gute Gelegenheiten vergeben. Auf der anderen Seite hatte der Champions-League-Teilnehmer Glück, dass die Gastgeber nicht noch zuschlugen. (APA, sid, red, 30.9.2023)

Ligue 1 - 7. Runde:

Freitag, 29.09.2023

RC Straßburg - RC Lens 0:1 (0:1)

Lens: mit Danso

Samstag, 30.09.2023

Clermont Foot - Paris St. Germain 0:0

Clermont: Cham bis 85.

AS Monaco - Olympique Marseille 3:2 (2:2)

Monaco: Trainer Hütter

Sonntag, 01.10.2023

Stade de Reims - Olympique Lyon 13.00

Le Havre - OSC Lille 15.00

OGC Nizza - Stade Brest 15.00

Toulouse - FC Metz 15.00

FC Lorient - Montpellier HSC 17.05

Stade Rennes - FC Nantes 20.45