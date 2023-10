Ein Fehler in iOS 17 soll mit einem Update behoben werden. Probleme soll es auch bei der Verwendung populärer Apps - etwa Uber - geben

Das iPhone 15 Pro Max soll in der Maximaltemperatur 43,8 Grad Celsius heiß werden, das iPhone 15 in der Standardvariante sogar über 45 Grad. STANDARD, aam

Apple hat am Samstag erklärt, dass es jene Probleme identifiziert hat, die dazu führen können, dass neue iPhones wärmer als erwartet laufen, einschließlich eines Fehlers in der Software iOS 17, der in einem kommenden Update behoben werden soll. Die Leistung solll bei diesem Update nicht verringert werden.

Instagram und Uber führten zu Überhitzung

Nach Beschwerden, dass die neuen Telefone sehr warm werden, hieß es seitens Apple, dass sich das Gerät in den ersten Tagen "nach dem Einrichten oder Wiederherstellen des Geräts aufgrund erhöhter Hintergrundaktivität" wärmer anfühlen kann. "Ein weiteres Problem betrifft einige kürzlich durchgeführte Aktualisierungen von Drittanbieter-Apps, die das System überlasten", schrieb Apple und fügte hinzu, dass das Unternehmen mit App-Entwicklern an Korrekturen arbeitet, die derzeit eingeführt werden.

Zu den Drittanbieter-Apps, die das Problem verursachen, gehören das Spiel "Asphalt 9", Metas Instagram und Uber, so das Unternehmen. Instagram hat das Problem mit seiner App bereits am 27. September behoben.

Keine Verletzungsgefahr

Das Unternehmen aus Cupertino, Kalifornien, erklärte, dass das iPhone 15 Pro und Pro Max nicht aufgrund des Designs unter Überhitzung leiden, sondern dass die neuen Titanium-Gehäuse im Vergleich zu den früheren Edelstahl-Modellen eine bessere Wärmeableitung ermöglichen. Laut Apple stellt das Problem kein Sicherheits- oder Verletzungsrisiko dar und wird die langfristige Leistung des Telefons nicht beeinträchtigen. (Reuters/red, 1.10.2023)