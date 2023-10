Das Model Y, wie es auf Teslas chinesischer Website dargestellt wird. Tesla

Der US-Automobilhersteller Tesla hat am Sonntag eine aktualisierte Version seines Model Y in China vorgestellt, die kleinere Änderungen am Äußeren und Inneren des Fahrzeugs aufweist. Zu den Änderungen gehört ein neues Raddesign, wie Teslas offizieller WeChat-Account mitteilte.Der Startpreis in China für das Model Y, den weltweiten Bestseller des Unternehmens, blieb unverändert bei 263.900 Yuan (34.180 Euro).

Tesla hat Anfang September in China und anderen Exportmärkten ein neu gestaltetes Model 3 mit größerer Reichweite vorgestellt, das in seinem Werk in Shanghai hergestellt wird. (Reuters, 1.10.2023)