Mit diesem Visual begrüßte die 111 Meter hohe Kugel "The Sphere" im Juli die Welt. Sphere Entertainment

VR ohne Brille, stattdessen mit Hilfe einer Kugel voller LEDs: Das ist "The Sphere", eine neue Attraktion in Las Vegas, die am vergangenen Freitag mit einem Konzert der Band U2 eröffnet wurde. Postings auf in Sozialen Medien legen nahe, dass es sich um eine bombastische Show gehandelt haben dürfte, die wohl neue Standards für Live-Konzerte setzen dürfte. In einer Konzertkritik gibt es jedoch auch kritische Töne.

111 Meter für 2,3 Milliarden Dollar

Die Produktion der 360-Grad-Visuals dürfte recht kostspielig gewesen sein, die Errichtung von "The Sphere" selbst hat 2,3 Milliarden Dollar gekostet, wie es in einer Konzertkritik der "New York Times" heißt. Geschaffen wurde "The Sphere" vom New Yorker Sport- und Immobilienmagnaten James Dolan.

Die besagten LEDs befinden sich nicht nur auf der Innen- sondern auch auf der Außenseite der Kugel, die mit rund 111 Meter Durchmesser zu den 40 höchsten Gebäuden der Glücksspielmetropole gehört. Schon beim Anflug auf Las Vegas ist sie aus dem Flugzeug eindeutig zu erkennen, oft zeigen die LEDs das Bild eines riesigen Emojis oder Kürbisses.

Das günstigste Ticket für den Abend kostete laut einem Beitrag von "The Verge" 400 Dollar. Das Konzert selbst dauerte rund zwei Stunden, die Band konzentrierte sich dabei auf Hits aus ihrem Album "Achtung Baby" (1991).

Visuals in 360 Grad

Auf der Innenseite der Kugel können beliebige Visuals in 360 Grad dargestellt werden. Dazu gehören unter anderem jene Livestreams mit Nachaufnahmmen der Band, die auch bisher schon Usus waren und vor allem am Anfang des Konzerts gezeigt wurden...

U2 - Zoo Station.. 1st song ever at The Sphere 9-29-23 Las Vegas

rocknpics

...bis hin zu wilden Animationen, die herumwirbelnde Pixel zeigen...

U2 Las Vegas The Fly 2023-09-29 - U2gigs.com

U2gigs.com

...oder äußerst lebensnah wirkenden Aufnahmen einer Landschaft in der Dämmerung.

Auch wenn diese Bilder sehr beeindruckend wirken, so gibt es in der Rezensionen der "New York Times" auch kritische Töne. So wirke die Kugel per se in stillen Momenten zwischen den Songs wie eine leere Messehalle. Zudem erwecken manche Visuals den Eindruck, als würden sich die Bühne und der Boden bewegen, was teils ein Gefühl von Seekrankheit verursachen könne, heißt es in der Kritik.

U2 - Even Better Than The Real Thing - Lss Vegas - Sphere 9/29/23

rocknpics

1,2 Millionen LEDs

Laut Information des hinter der Riesenkugel stehenden Unternehmens Sphere Entertainment besteht die Kugel aus 1,2 Millionen LED Pucks, die jeweils 48 LED-Dioden enthalten und rund 20 Zentimeter voneinander entfernt sind. Jede einzelne Diode kann 256 Millionen unterschiedliche Farben darstellen. Im nachfolgenden Tiktok-Video werden die LEDs aus der Nähe gezeigt.

Nach dem U2-Konzert wird im Oktober der Film "Postcard from Earth" von Darren Aronofsky in The Sphere zu sehen sein, hier werden die Tickets mit 49 Dollar aufwärts schon deutlich günstiger sein als bei der Eröffnung. Der Film dauert 50 Minuten, anders als während des Konzerts ist Fotografieren und Filmen während der Filmvorführung verboten.

Im November wird eine Kooperation mit der Formel 1 geben. Auch weitere Konzerte sollen dort stattfinden. Auf der Außenseite der Kugel werden den Verantwortlichen zufolge ebenfalls täglich Inhalte zu sehen sein, von "Ritualen wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" bis hin zu "Markenkampagnen mit einem hohen Impact". (Stefan Mey, 1.10.2023)