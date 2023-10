Ready to rumble. imago images/foto2press

Wien - Die Vienna hat in der 2. Liga am Sonntag zum Abschluss der neunten Runde einen 3:2-Erfolg gegen Lafnitz gefeiert. Maßgeblichen Anteil am Auswärtssieg der nun unmittelbar hinter Lafnitz sechstplatzierten Wiener hatte Christoph Monschein mit einem Doppelpack. Das Siegestor gelang Mohamed Sanogo (75.). Das Kellerduell zwischen Sturm Graz II und Amstetten gewannen die Steirer in Gleisdorf nach Zweitore-Rückstand noch 3:2. (APA, 1.10.2023)

Ergebnisse 2. Liga - 9. Runde:

Freitag

FC Liefering - DSV Leoben 2:2 (1:1)

SV Ried - SV Horn 5:0 (2:0)

FC Dornbirn - SV Stripfing 1:3 (0:2)

SKN St. Pölten - GAK 1:3 (0:1)

Samstag

Kapfenberger SV - FC Admira 1:1 (0:0)

FAC Wien - Schwarz-Weiß Bregenz 1:2 (1:2)

Sonntag

SV Lafnitz - Vienna 2:3 (2:2)

SK Sturm Graz II - SKU Amstetten 3:2 (0:0)