Der lockige Haarschnitt gehört zu den Markenzeichen von Sam Bankman-Fried. Er ist einer der größten Spender der US-Demokraten. REUTERS/ANDREW KELLY

Der Kollaps von FTX Ende 2022 hat die Kryptowährungsbranche erschüttert. Ab dem 3. Oktober muss sich der Gründer der Börse für Cyber-Devisen, Sam Bankman-Fried, vor einem US-Gericht wegen angeblichen Betrugs verantworten. In einer ersten Anhörung bekannte er sich für "nicht schuldig". Außerdem fordert seine Firma von ihm und weiteren früheren FTX-Managern insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar angeblich veruntreuter Mittel zurück. Die neue Geschäftsführung der Kryptobörse verklagte inzwischen auch Bankman-Frieds Eltern. Sie hätten von veruntreuten Geldern ihres Sohnes profitiert. Bankman-Frieds Anwälte wiesen die Anschuldigungen als "komplett falsch" zurück.

Nachfolgend einige Fragen und Antworten zur Person Bankman-Fried und zu dieser Affäre:

WER IST SAM BANKMAN-FRIED?

Sam Bankman-Fried ist der Sohn der Universitätsprofessoren Joseph Bankman und Barbara Fried. Der 31-Jährige wächst in Kalifornien auf und studiert am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nach dem Uni-Abschluss heuert er als Kryptowährungshändler beim Brokerhaus Jane Street an und macht mit Wetten auf Bitcoin-Preisunterschiede an Börsen in den USA und Asien ein Vermögen. 2017 macht er sich mit dem Brokerhaus Alameda selbständig, 2019 gründet er die Kryptobörse FTX.

FTX wird Anfang 2022 mit 32 Milliarden Dollar bewertet. Das Magazin "Forbes" schätzt Bankman-Frieds Privatvermögen auf 26,5 Milliarden Dollar. Markenzeichen des in Finanzkreisen unter seinen Initialen "SBF" bekannten Bankman-Fried sind sein lockiger Haarschopf sowie unkonventionelle Auftritte in T-Shirts und kurzen Hosen. Er spendet 2020 5,2 Millionen Dollar für den Präsidentschaftswahlkampf von Joe Biden und ist einer der größten Geldgeber von dessen Demokratischer Partei.

WARUM KOLLABIERTE FTX?

Nach Gerüchten um Unregelmäßigkeiten und einer geplatzten Rettung durch den Erzrivalen Binance ziehen Anleger Ende 2022 in großem Stil Geld bei FTX ab. Daraufhin beantragt die Kryptobörse am 11. November Gläubigerschutz. Insidern zufolge soll Bankman-Fried heimlich zehn Milliarden Dollar an FTX-Kundengeldern zu Alameda transferiert haben. Er selbst spricht im November 2022 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von einer falschen Interpretation seiner "verwirrenden internen Kennzeichnung".

WARUM WURDE BANKMAN-FRIED VERHAFTET?

Bankman-Fried wird Mitte Dezember 2022 an seinem Wohnort auf den Bahamas verhaftet und an die USA ausgeliefert. Die dortigen Behörden werfen ihm unter anderem Betrug vor. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 115 Jahre Gefängnis. Außerdem wollen FTX-Kunden eine Sammelklage einreichen. Gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar muss Bankman-Fried zunächst aber nicht in Haft, sondern steht in seinem Elternhaus unter Arrest. Für diese Summe stehen unter anderem seine Mutter und sein Vater gerade.

Im August 2023 muss Bankman-Fried dann doch ins Gefängnis. Ein Richter sieht es als erwiesen an, dass er Zeugen im anstehenden Betrugsprozess gegen ihn in mindestens zwei Fällen beeinflusst hat. (Reuters, 1.10.2023)