Vergleicht man von Musk und Yaccarino genannte Zahlen, so hat X seit der Übernahme zig Millionen Nutzerinnen und Nutzer verloren

Linda Yaccarino auf der Bühne der Congress Hall der dmexco 2016, Fachmesse für Marketing und Werbung. imago/Future Image

Ein Interview mit Linda Yaccarino, CEO des vormals als Twitter bekannten Social Networks namens X, sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen. So musste sie Elon Musks oft sprunghafte Handlungen verteidigen und wollte weder bestätigen noch verneinen, dass eine Mitgliedschaft für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenpflichtig werde. In einem Screenshot des Videos fiel überdies auf, dass die CEO selbst X gar nicht auf dem Startscreen ihres Smartphones hat.

Bei einem Vortrag auf der Tech-Konferenz Code 2023 hat Yaccarino einem Bericht von Mashable zufolge nun Zahlen genannt, laut denen X seit der Übernahme durch Elon Musk täglich aktive User ("daily active users"/DAU) verliert. So sprach die Managerin zuerst von "zwischen 200 bis 250 Millionen DAUs", wurde später jedoch konkreter: 225 Millionen tägliche User seien es konkret, sagt Yaccarino.

Stimmt diese Zahl, dann hat X seit der Musk-Übernahmen zig Millionen, beziehungsweise 11,6 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer verloren. Musk selbst hatte im November vergangenen Jahres geposted, dass Twitter in der Woche vor seiner Übernahme 254,5 DAUs hatte.

Nach der Konferenz hieß es seitens X laut einem Artikel von The Information, dass die Zahl der DAUs tatsächlich bei 245 Millionen liege. Wäre diese Zahl anstatt der von der CEO genannten korrekt, dann beliefe sich das Minus auf 3,7 Prozent. Größer sind diese Einbrüche noch, wenn sie mit den ersten Wochen nach der Übernahme verglichen werden. Mitte November 2022 hatte Twitter 259,4 Millionen DAUs. (red, 1.10.2023)