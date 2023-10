Wer darf sich in diesem Jahr über den Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin freuen? Die mit Spannung erwartete Antwort wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm am späten Montagvormittag geben. Ab frühestens 11.30 Uhr werden die Preisträgerinnen oder Preisträger bekanntgegeben, wie jedes Jahr kann die Verkündung auch per Livestream mitverfolgt werden. An aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten für den prestigereichen Preis mangelt es nicht.

Announcement of the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine

Livestream zur Bekanntgabe des Medizinnobelpreises am 2. Oktober 2023 ab 11.30 Uhr. Nobel Prize

Preisverdächtige mRNA-Impfung

Zwei Forschende, die schon im Vorjahr als große Favoriten galten, dürfen sich erneut Hoffnungen machen: die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin Karikó und ihr US-amerikanischer Kollege Drew Weissman. Sie haben grundlegende Vorarbeiten für die Entwicklung von mRNA-Impfungen geleistet. Ihrer Forschung sind damit auch die Vakzine von Biontech und Moderna zu verdanken, die auf mRNA-Technologien beruhen und im Zuge der Corona-Pandemie unzählige Menschenleben retteten.

Karikó und Weissman wurden auch mit den wichtigsten Auszeichnungen bedacht, die in der Regel als "Vorzeichen" für die Nobelpreise gelten: Ende 2021 mit dem Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award und 2022 mit dem Canada Gairdner International Award. Möglich wäre aber auch, dass der mRNA-Durchbruch mit einem Chemienobelpreis ausgezeichnet wird, dieser wird am Mittwoch vergeben.

Die "Eltern" der mRNA-Impfung gelten als Favoriten für einen Nobelpreis in Medizin/Physiologie oder Chemie. AP

Zitationskaiser mit Nobelchancen

Aus dem Kreis der meistzitierten Forscher hat indes der Datenkonzern Clarivate wieder eine "Nobel-Klasse" gekürt. Zu den Favoritinnen und Favoriten unter diesen "Citation Laureates" für einen Nobelrpreis in Medizin zählt Clarivate sieben Forschende:

Preisgeld erhöht

Laureatinnen und Laureaten dürfen sich in diesem Jahr über eine Art Inflationsanpassung beim Preisgeld freuen. Die Summe pro Preis wird um eine Million schwedische Kronen auf elf Millionen Kronen angehoben, wie die Nobelstiftung im Vorfeld mitteilte. Das entspricht nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp 925.000 Euro.

Üblicherweise werden die wissenschaftlichen Nobelpreise an eine bis drei Personen vergeben. Im Vorjahr durfte sich der schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo exklusiv über die Auszeichnung freuen: Pääbo, der 1997 erstmals Teile der DNA eines Neandertalers entschlüsselte und als Begründer der Paläogenetik gilt, wurde allein ausgezeichnet.

Die weiteren Preise

Nach der Bekanntgabe in der Preiskategorie Medizin oder Physiologie am Montag folgen die Kategorien Physik am Dienstag, Chemie am Mittwoch, Literatur am Donnerstag und Frieden am Freitag. Am Montag nächster Woche wird dann noch der von der Schwedischen Nationalbank gestiftete Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben.

Zeremoniell überreicht werden die Preise dann am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833–1896). Im Vorjahr wurde der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John Clauser mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. (dare, 2.10.2023)