Das Konzept von "Elder Scrolls: Castles" erinnert an jenes von "Fallout Shelter", das laut Todd Howard von Fans bis zu zwei Stunden täglich gespielt wird

Die Grafik von "The Elder Scrolls: Castles" ist deutlich putziger als jene der düsteren Originalspiele. Bethesda

Aus heiterem Himmel hat Bethesda Ende vergangener Woche ein neues "Elder Scrolls"-Spiel veröffentlicht: "Elder Scrolls: Castles" ist ein Mobile Game, das aktuell exklusiv bei Google Play verfügbar ist – und auch das nur für Gamer in den USA, wie man bei "PC Gamer" nachlesen kann. Dem besagten Bericht und einem Beitrag auf "IGN" zufolge erinnert das neue Game stark an "Fallout Shelter", ist aber in der Fantasywelt der "Elder Scrolls"-Spiele angesiedelt.

Bei "Fallout Shelter" verwaltet man einen Bunker inklusive seiner Bewohnerinnen und Bewohner, bei "Elder Scrolls: Castles" dürfte das gleiche Konzept nun auf Burgen angewandt werden. Dem Eintrag auf Google Play zufolge kann ein individuelles Schloss von Grund auf geplant werden, indem Räume hinzugefügt, erweitert und dekoriert werden. Die Untergebenen werden ausgebildet, Erben ernannt und Entscheidungen getroffen, um das Volk bei Laune zu halten. Außerdem werden Helden mit Ausrüstung ausgestattet und auf Missionen geschickt, um gegen Feinde zu kämpfen und Beute heim zu bringen.

"Elder Scrolls: Castles" für Europa und iPhone?

Ein Tag im echten Leben entspricht dabei einem Jahr im Spiel – was wohl dafür sorgen dürfte, dass Spielerinnen und Spieler regelmäßig in das Mobile Game zurückkehren. Auch "Fallout Shelter" bindet die Menschen bereits intensiv an den Bildschirm, wie Bethesdas Game Director Todd Howard laut dem Artikel von IGN sagt: Teilweise werden Bethesdas mobile Spiele, allen vorab "Fallout Shelter", ein bis zwei Stunden pro Tag gespielt.

Die Entwicklung von "Fallout Shelter" gibt auch einen Hinweis darauf, dass "Elder Scrolls: Castles" ebenfalls auf anderen Plattformen erscheinen wird. Das Fallout-Spiel wurde nämlich zuerst 2015 exklusiv für iOS veröffentlicht, bevor es im späteren Verlauf des Jahres auch auf Android-Smartphones landete. Die PC-Version folgte 2016, jene für Xbox One 2017 sowie die Versionen für Nintendo Switch und Playstation 4 schließlich im Jahr 2018.

Im Jahr 2019 hatte Bethesda dann mit "Elder Scrolls: Blades" ein mobile Game im Fantasyuniversum veröffentlicht. Im März 2023 erschien mit "Mighty Doom" ein Top-Down-Shooter für mobile Geräte, der an den legendären First-Person-Shooter angelehnt ist, aber wie "Elder Scrolls: Castles" auf eine deutlich putzigere Grafik als die Originalspiele setzt. Auf den nächsten Hauptteil der "Elder Scrolls"-Spiele werden wir übrigens mindestens bis 2026 warten müssen. (stm, 1.10.2023)