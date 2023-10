Die Eisfläche war nicht mehr bespielbar. fri

Die Partie in der ICE-Liga zwischen den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg am Sonntag musste aufgrund von Problemen auf der Eisfläche abgebrochen werden. Laut Angaben der Capitals war unter dem Eis eine Steckverbindung im Kühlsystem aufgebrochen, wodurch Kühlflüssigkeit austrat. Beim Stand von 0:2 in der ersten Drittelpause war nach mehreren Reperaturversuchen Schluss, die Partie wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.

Das Loch im Eis. fri

Die Eisfläche in der Halle in Wien-Kagran muss wohl gänzlich abgetaut und neu erstellt werden. "Es ist einfach Pech", sagte General Manager Franz Kalla dem STANDARD. Das nächste Heimspiel der Capitals steht am 13. Oktober gegen HC Pustertal Wölfe an, zwei Tage später empfängt man die Black Wings Linz.

Die 99ers unterlagen den Pioneers Vorarlberg 1:3 und halten sieglos weiterhin bei mageren drei Punkten. Anschließend standen noch mehrere Spiele, darunter das Kärntner Derby zwischen Villach und Klagenfurt, auf dem Programm. (red, 1.10.2023)