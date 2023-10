Noch nie sind gegen ein Land so viele Sanktionen verhängt worden wie gegen Russland. 2500 waren es bereits vor der Invasion in der Ukraine. Mehr als 11.000 neue kamen hinzu. Gegen das Land, gegen Wirtschaftszweige, gegen Einzelpersonen. Sanktionen der EU, der G7-Staaten, der USA und anderer Länder. Ein gigantisches Arsenal, das Russlands Wirtschaft entscheidend schwächen soll. Doch wirken all diese Sanktionen?

Blickt man in die Technikläden in der Moskauer Innenstadt, so ist die Antwort: Nein. Alles da, alles vorhanden, wie vor Kriegsbeginn. Vom neuesten iPhone bis zum westlichen Markenstaubsauger. Blickt man auf die Wirtschaftsdaten, so ist die Antwort: Jein. Oder genauer: Jetzt nicht, vielleicht später. Das Bruttoinlandsprodukt ging im Jahr 2022 zwar um 2,1 Prozent zurück, das war aber viel weniger als erwartet. Und zumindest die russischen Prognosen deuten auf eine Erholung der Wirtschaft im Jahr 2023 hin. Branchen, die auf den Import westlicher Technologien, Ersatzteile und Rohstoffe angewiesen sind, etwa die Pharmabranche, traf es härter. Andere weniger hart. Inzwischen aber hat die russische Wirtschaft Aus- und Umwege gefunden.

Wichtiger aber ist: Russland exportiert nach wie vor Energie, seinen wichtigsten Rohstoff. Und erzielt damit Erlöse. Öl und Gas gehen auch in die EU. Trotz der Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl, beschlossen von der EU, den G7-Staaten und Australien, sind die russischen Rohöllieferungen in diesem Frühjahr um 50 Prozent gestiegen, so die FinancialTimes. Im März dieses Jahres hat Russland täglich 8,1 Millionen Barrel Öl ausgeführt. Das war nach Angaben der Internationalen Energieagentur in Paris der höchste Stand seit April 2020. Hauptabnehmer waren China und Indien.

Russlands Nationalbank stabilisierte die Währung, deren Kurs zwischenzeitlich auf Achterbahnfahrt ging AFP/ALEXANDER NEMENOV

Jetzt will Russland den Ölexport drosseln. Der Grund: Treibstoff wird im eigenen Land knapp und teurer. In den vergangenen Monaten gab es Engpässe bei Benzin und Diesel. Die Knappheit belastete die landwirtschaftlichen Regionen im Süden, wo der Treibstoff für die Ernte unerlässlich ist. Das beunruhigt auch Präsident Wladimir Putin. Er forderte die Regierung auf, "schneller auf die Entwicklungen zu reagieren".

Der Export von Öl und Gas wird allerdings weiter wichtig bleiben. "Die Stärkung der Zusammenarbeit mit Russlands Verbündeten und die Suche nach neuen Partnern ist heute ein strategisches Ziel der Führung des Landes", sagt Alexander Nowak, der Vize-Ministerpräsident Russlands. "Wir sehen, dass selbst unter den gegenwärtigen offen diskriminierenden Bedingungen in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt einheimische Energieprodukte nachgefragt werden."

Was aber ist mit den Importen sanktionierter Waren? Etwa von dringend benötigten Mikrochips westlicher Produktion? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen feierte den Erfolg westlicher Sanktionen so: "Das russische Militär nimmt Computerchips aus Spülmaschinen und Kühlschränken und baut sie in Kriegsgeräte ein, weil es keine Halbleiter mehr gibt."

Da liegt von der Leyen falsch. Herausgefunden haben dies Rechercheure des Onlinemediums Verstka. Sie haben russische Zolldokumente ausgewertet. "Unsere Untersuchung ergab, dass fast alles von überall auf der Welt nach Russland gebracht werden kann – vom Dual-Use-Chip bis zum Airbus-Triebwerk. Die russischen Behörden umgehen erfolgreich die Sanktionen."

Die benötigten Hightech-Bauteile kommen über Drittländer nach Russland. China und die Türkei spielen dabei eine große Rolle, aber auch die Länder der ehemaligen Sowjetunion, darunter Kasachstan oder Usbekistan. Davon profitiert vor allem die Rüstungsindustrie. Panzer, Kampfflugzeuge, Flugabwehr – heutzutage funktioniert nichts ohne Mikrochips. Und die kommen vielfach aus dem Westen. Trotz Sanktionen. Importiert werden die Halbleiter überwiegend über China und Hongkong nach Russland, so Verstka. Deren Recherche ergab, dass über China Produkte der großen US-Hersteller Intel und AMD im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar nach Russland kamen. (Jo Angerer aus Moskau, 1.1.2023)