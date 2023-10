Liebe Leserin, lieber Leser,

an diesem Wochenende widmen wir uns detailliert dem Thema Online-Betrug: wir zeigen im Detail, wie Betrugsmaschen im Kontext der Urlaubsplattform Booking ablaufen und geben einen Ausblick darauf, wie KI die Gefahr von Phishing und anderen Betrügereien noch verstärkt.

Außerdem erklären wir, warum das iPhone 15 überhitzt und was Apple dagegen tun will. Wir haben die neuen Airpods Pro ebenso wie den Sonos Move 2 getestet. Wir fragen uns, ob "Starfield" tatsächlich von zehn Millionen Menschen gespielt wird. Wir staunen über die VR ohne Brille, die mit "The Sphere" möglich ist. Wir erklären, was das Militärflugzeug C-390 kann, das nun vom Bundesheer angeschafft wird. Und wir geben einen Ausblick auf Sam Bankman-Frieds Aussagen vor Gericht: im extremsten Fall droht dem FTX-Gründer lebenslange Haft.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Der Booking-Schmäh: Wie einfach es ist, auf Internetbetrüger reinzufallen

Wie Online-Betrug mit künstlicher Intelligenz täuschend echt wird

Linda Yaccarino sagt selbst indirekt, dass X Nutzer verliert

Nach schweren Unfällen in Brandenburger Gigafactory: Tesla in Erklärungsnot

VR ohne Brille: Bilder der Eröffnung von "The Sphere" zeigen Zukunft der Live-Konzerte

Apple erklärt, warum das iPhone 15 überhitzt

Sonos Move 2: Der tragbare Lautsprecher für Menschen mit starken Armen

72 Stunden mit den Airpods Pro Gen 2: Der neue Chip bringt viele Vorteile

Fliegende Tankstelle und Löschflugzeug: Das kann die neue C-390 des Heeres

FTX-Gründer Bankman-Fried wegen Milliardenbetrug vor Gericht

Spielt ihr "Starfield" wirklich oder tut ihr nur so?

Die KI-Katzenklappe, dank der "Geschenke" der Fellfreunde draußen bleiben sollen

Die drei Gesichter des Mark Zuckerberg

Spielehersteller äußert, dass Videospiele zu günstig sind