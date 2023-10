Michael Sachs ist interimistischer Leiter des Bundesverwaltungsgerichts und Schlüsselfigur im Postenstreit der Regierung. Jetzt übt die Asylkoordination scharfe Kritik an ihm

Die Spitze des Bundesverwaltungsgerichts, das etwa für Asylverfahren zuständig ist, ist seit fast einem Jahr unbesetzt. Geleitet wird das Gericht interimistisch von einem umstrittenen Richter. imago/viennaslide

Unter Anwältinnen und Anwälten im Asylbereich ist Michael Sachs wahrlich kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil: Der Vizepräsident und interimistische Leiter des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) steht schon länger wegen fragwürdiger Asylentscheidungen in der Kritik. Ein Dossier der NGO Asylkoordination soll nun zeigen, wie Sachs über Jahre hinweg fehlerhaft geurteilt hat – so fehlerhaft, dass die Republik Österreich Schadenersatz an Verfahrensbeteiligte zahlen musste.

Konkret sollen Entscheidungen aus Sachs' Gerichtsabteilung in den Jahren 2020 und 2021 in mindestens neun Fällen "berechtigte Amtshaftungsansprüche gegen die Republik Österreich ausgelöst haben". Das geht laut der Asylkoordination aus Entscheidungen, Gesprächen mit involvierten Anwältinnen und korrespondierenden Dokumenten hervor.

Bereits vor rund zwei Wochen hatten die Neos eine parlamentarische Anfrage eingebracht und genauere Informationen zu möglichen Haftungsansprüchen gegen die Republik und gegen Sachs verlangt. Sachs selbst hat auf eine entsprechende Nachfrage des STANDARD bislang nicht reagiert. Auch aus dem Justizministerium gibt es keine Informationen zu konkreten Verfahren.

Schlüsselfigur im Postenstreit

Der Zeitpunkt für die Kritik ist freilich kein Zufall: Sachs gilt als Schlüsselfigur im Regierungsstreit um offene Postenbesetzungen. Im vergangenen Jahr bewarb er sich für die Position als Generaldirektor bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und ging aus einem Auswahlverfahren des Wirtschaftsministeriums als Erstgereihter hervor.

Die Grünen lehnen Sachs jedoch aufgrund seiner ÖVP-Nähe ab und zweifeln an seiner fachlichen Qualifikation. Als Konsequenz dürfte die ÖVP nun die Nachbesetzung der Präsidentenstelle am BVwG blockieren, die mittlerweile seit knapp einem Jahr unbesetzt ist. Vertreterinnen und Vertreter der Richterschaft und der Opposition zeigen sich zunehmend empört.

Beim BVwG ist Sachs unter anderem für Asylverfahren zuständig – und in diesem Bereich übt die Asylkoordination nun scharfe Kritik. Für die aktuelle Analyse hat die Organisation höchstgerichtliche Verfahren der Jahre 2020 und 2021 ausgewertet – also Verfahren, die mittlerweile abgeschlossen sind. Demnach wurden im Jahr 2020 zwölf Prozent aller Erkenntnisse von Sachs vom Verfassungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof korrigiert. Die Gesamtquote unter allen BVwG-Richtern lag bei rund drei Prozent. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich im Jahr 2021.

"Verkennung der Rechtslage"

Sachs zählt damit zu jenen Richtern, deren Entscheidungen am häufigsten aufgehoben werden. Derartige "Heber" von Höchstgerichten gehören zum Juristenalltag zwar dazu, auffällig ist laut der Asylkoordination allerdings, dass in sämtlichen Fällen nicht etwa strittige Rechtsfragen der Grund für die Aufhebung waren, sondern eine "teils massive Mangelhaftigkeit der Verfahrensführung" oder auch eine "grobe Verkennung der Rechtslage".

Für Richter kann das ein Problem werden: Treffen sie schuldhaft Entscheidungen, die einer "unvertretbaren Rechtsansicht" folgen, können betroffene Personen Schadenersatz von der Republik verlangen – etwa für ihre Verfahrenskosten. In bestimmten Fällen kann sich der Staat wiederum an den Richtern "regressieren". Richterinnen und Richter lassen sich aufgrund der hohen Anzahl an Verfahren freilich Entscheidungen vorbereiten. Letztlich tragen sie allerdings die Verantwortung für die Erkenntnisse ihrer Gerichtsabteilung.

Die Höhe des Schadens, der durch Entscheidungen von Sachs in den Jahren 2020 und 2021 verursacht worden sein soll, konnte die Asylkoordination nicht genau eruieren. Sie bewegt sich aber wohl "im mittleren fünstelligen Eurobereich." Dabei handle es sich jedoch nur um "einen Bruchteil der durch die rechtswidrigen Entscheidungen verursachten Mehrkosten", insbesondere im Bereich der Gerichtsorganisation, der Grundversorgung und der längeren Verfahrensführung. (Jakob Pflügl, 2.10.2023)