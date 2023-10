Im Oktober 2022 gab es das bisher letzte Grazer Derby. APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Im Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups kommt es zum Grazer Derby GAK gegen Sturm. Das hat die von Ex-ÖFB-Teamspieler Markus Suttner am Sonntag vorgenommene Auslosung ergeben. Meister Red Bull Salzburg trifft auswärts auf Hartberg, Rapid muss in Amstetten antreten, für den LASK geht es nach Kapfenberg und in der Generali Arena steigt das Duell der Austrias aus Wien und Klagenfurt. Ausgetragen werden die Achtelfinal-Partien am 31. Oktober, 1. und 2. November. (APA, red, 1.10.2023)

Begegnungen im Achtelfinale des ÖFB-Cups:

DSV Leoben - WAC

GAK - Sturm Graz

SKN St. Pölten - Austria Lustenau

SKU Amstetten - Rapid

Kapfenberger SV - LASK

SCR Altach - Blau-Weiß Linz

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg

Austria Wien - Austria Klagenfurt