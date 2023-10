Simone Biles turnt wieder. AP/Virginia Mayo

Antwerpen - Ein greller Blitz zuckte durch den nahezu ausverkauften Sportpaleis, Trockeneisnebel waberte: Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen ein glanzvolles internationales Comeback hingelegt. Zehn Jahre nach ihrem ersten WM-Titel im Mehrkampf an gleicher Stelle ging mit dem Auftritt der 26 Jahre alten Ausnahmeathletin eine schwierige Lebensphase zu Ende.

Von ihren mentalen Problemen, die vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio zu einem Teilrückzug führten, war äußerlich nichts mehr zu erkennen. In einen türkisfarbenen Dress mit der Startnummer 604 gehüllt, musste die US-Amerikanerin zum Auftakt der Qualifikationsrunde am Stufenbarren, nicht ihr Lieblingsgerät, ein wenig kämpfen, wurde aber zu Recht mit 14,400 Punkten belohnt.

Unaufgeregt und mit beeindruckender Sicherheit schwebte Biles förmlich über den Schwebebalken (14,566), am Boden ließ der nur 1,42 m große Superstar auch dank seiner nach wie vor exorbitanten Sprunghöhe 14,633 Zähler folgen. 15,266 Punkte beim Sprung schlossen den Auftritt der ungemein konzentriert wirkenden Gerätartistin ab. Erst beim Verlassen der Arena winkte sie erstmals - eher schüchtern - ins Publikum.

Beim Sprung zeigte sie den schwersten Trick im Frauen-Turnen: einen Jurtschenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt mit einer Schwierigkeit von 6,4 Punkten. Nach der nahezu fehlerfreien internationalen Uraufführung steht einer Aufnahme des Sprungs in die Wertungsrichtlinien des Weltverbandes FIG nichts mehr im Wege. Die Föderation hatte angekündigt, dass der Sprung den Namen "Biles II" erhält, weil die viermalige Olympiasiegerin schon 2018 einen neuen Sprung kreiert hatte, der seither ihren Namen trägt.

Zunächst blieb offen, ob sich Biles zu ihrem Auftritt gegenüber den Medien äußern würde. Der US-Verband hatte im Vorfeld angekündigt, die 19-malige Weltmeisterin werde erst nach dem Teamfinale der Frauen am Mittwoch (19.30 Uhr) wieder in der Öffentlichkeit sprechen.

Für Biles sind die Welttitelkämpfe in Belgien der wohl wichtigste Schritt auf dem Weg zu Olympia 2024 - auch weil ihre letzte WM-Teilnahme bereits vier Jahre zurückliegt. 2019 turnte die dreimalige Weltsportlerin des Jahres in Stuttgart. (sid, red, 1.10.2023)