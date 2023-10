Pamela Anderson besuchte in Paris die Show von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood: Nicht ihre Outfits waren Thema, sondern ihre ungeschminkten Auftritte. Vianney Le Caer/Invision/AP

Jamie Lee Curtis schien überwältigt. "THE NATURAL BEAUTY REVOLUTION HAS OFFICIALLY BEGUN!", tippte die Schauspielerin in Großbuchstaben unter das Bild von Pamela Anderson und veröffentlichte es auf ihrem Instagram-Account. Der Grund für ihre Begeisterung? Die gebürtige Kanadierin hat in Paris einige Modenschauen besucht – und sich ohne Make-up gezeigt.

Es kam, wie es kommen musste: Über sonstige Details wurde kaum ein Wort verloren, Schlagzeilen machten ausschließlich die ungeschminkten Auftritte der Kanadierin. "Pamela Anderson (56) ohne Make-up bei der Fashion-Week", schrieb die "Krone". "Sie zeigt ihre Sommersprossen: Pamela Anderson posiert ohne Make-up in Paris", titelte T-Online. "Pamela Anderson in Paris: Sie strahlt auch ohne Make-up", hieß es bei der "Bild".

Pamela Anderson beweise Mut, ihre Auftritte kämen einem Akt der Rebellion gleich, schrieb Curtis auf Instagram. Hunderttausende likten den Beitrag. Die Aufregung erstaunt. Zum einen müsste ein ungeschminkter öffentlicher Auftritt einer prominenten Frau längst selbstverständlich sein. Und zum anderen sollte der vermeintlich "natürliche" Auftritt nicht gegen das "große Make-up" ausgespielt werden. Ein bisschen schwang bei dem Applaus auf Social Media nämlich mit: Endlich steht die 56-Jährige zu sich selbst. Endlich zeigt sie sich, wie sie ist. Ganz so, als sei ein Mensch ohne Make-up nicht er selbst.

Dabei sollte es gleichermaßen akzeptiert sein, sich mit Beauty-Produkten zu beschäftigen wie sich "oben ohne" zu zeigen. Auch ein Lippenstift oder ein Concealer können schließlich Selbstvertrauen schenken. (Diese Botschaft hat die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez übrigens vor zwei Jahren mit einem Schminkvideo für die "Vogue" vermitteln wollen.)

Bereits im vergangenen Dezember besuchte Pamela Anderson die Modenschau der französischen Marke Jacquemus. APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Und Pamela Anderson? Macht einfach weiter ihr Ding. So, wie sie das immer gemacht hat. Schon seit einigen Jahren nimmt sie öffentliche Auftritte ungeschminkt oder mit wenig Make-up wahr. Eine Erklärung dafür hat die Kanadierin auch schon abgegeben: Der Tod ihrer Visagistin, sie verstarb 2019 an Brustkrebs, habe sie zu der Entscheidung bewogen.

Andersons "Neuerfindung" hat ihre Karriere jedenfalls angeschoben. Die einstige "Baywatch"-Ikone, die ihre erste Karriere mit Hochsteckfrisur, gezupften Brauenbögen und braunem Lipliner startete, ist vor zwei Jahren nach Vancouver Island in das Haus ihrer Großmutter gezogen. Auf Instagram posiert Anderson also nun beim Wäschewaschen, Garteln oder mit ihrem Hund.

Auch die Modebranche ist fasziniert von der "neuen Pamela". Auf dem Titel des Branchenblatts "WWD" ist die 56-Jährige mit Sommersprossen zu sehen, für das Label Aritzia hat sie sich im Garten fotografieren lassen, beim angesagten Modeunternehmen Jacquemus sitzt sie in der ersten Reihe. Und die Jungen? Umarmen auf Tiktok die Königin des Lipliners mit Hochsteckfrisur und Make-up. Na, geht doch auch! (Anne Feldkamp, 2.10.2023)