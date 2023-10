Mit einem Sitzstreik blockierte die Letzte Generation die vielbefahrene Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben. Im Juni wurde zuletzt in Innsbruck demonstriert

Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Letzte Generation

Hall in Tirol – Klimaaktivisten der Letzten Generation haben Montagfrüh ausnahmsweise nicht in Innsbruck, sondern im nahe gelegenen Hall in Tirol protestiert und für Staus im Frühverkehr gesorgt. Mit einem Sitzstreik blockierten sie die vielbefahrene Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben, wie die Gruppe selbst mitteilte. Protestiert wurde mit Transparenten gegen die angebliche Säumigkeit der Regierung trotz der "Katastrophen und dramatischen Temperaturrekorde" dieses Sommers.

Normalweise sind die Aktivistinnen und Aktivisten in Tirol vor allem in der Landeshauptstadt aktiv. Im Juni hatte in Innsbruck etwa eine Aktionswoche stattgefunden. (APA, 2.10.2023)