Das 2+1-Gespräch zwischen der Kabarettistin Malarina und Ministerin Karoline Edtstadler fand Ende September im Justizcafé auf dem Dach des Justizpalasts in Wien statt.

Karoline Edtstadler, türkise Ministerin für Europa und Verfassung, ist regelmäßig für Spitzenpositionen im Gespräch, auch schon mal als Kanzlerin. Im Wiener Justizcafé trifft die Juristin auf die Kabarettistin Marina Lacković. Unter dem Künstlernamen Malarina nimmt die ursprünglich aus Serbien stammende Österreicherin die heimische Politik, Mentalitäten oder auch das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu Minderheiten aufs Korn. Das Gespräch dreht sich um Frauenbilder, Identitäten, Humor und Klischees.

STANDARD: Frau Edtstadler, können Sie nachvollziehen, dass Politik mitunter unfreiwillig komisch daherkommen kann?

Edtstadler: Die Politik ist ein großer Quell, Politikerinnen und Politiker stehen immer im Fokus. Jede Mimik, jede Bewegung wird wahrgenommen. Politiker sind auch Reflexionsfläche für Dinge, die Menschen nicht mögen. Insofern ist das für mich nachvollziehbar. Wirklich schade finde ich es aber, wenn die Dinge nur ins Negative gezogen werden. Man kann 700 perfekt laufende Termine haben, aber wenn einmal etwas nicht gut läuft, wird das mit Sicherheit herausgepickt. Das satirisch darzustellen ist natürlich okay, aber wenn nur verunglimpft wird, ist das nicht immer lustig.

STANDARD: Was würden Sie anzugehen versuchen, wenn Sie morgen plötzlich Politikerin wären, Frau Lacković?

Malarina: Ich würde mich darum bemühen, den Faktor Kapital etwas näher an die Besteuerung des Faktors Arbeit zu bringen.

STANDARD: Frau Ministerin, wären Sie wiederum Kabarettistin, was würden Sie künstlerisch verarbeiten?

Edtstadler: Auf meine Erfahrung aus fast sechs Jahren in der Spitzenpolitik zurückgreifend würde ich mich wahrscheinlich selbst parodieren. Ich werde ja immer dargestellt als eiskalt: "der Eiskasten der Bundesregierung", "das Eiswürferl", "die Eiskönigin" beispielsweise. Da gibt es viel Material.

Malarina: "Eiskönigin" ist eigentlich ein ganz netter Nick. Denn irgendeine Zuschreibung wird man kriegen.

Edtstadler: Ja. Mir ist es auch lieber, die Leute haben Respekt vor mir, als dass sie mich "eh lieb" finden.

Sie selbst bezeichnet sich als Feministin, sagt Ministerin Edtstadler, aber sie plädiert dafür, sich nicht auf den Begriff an sich zu konzentrieren. Helena Lea Manhartsberger

STANDARD: Sie bezeichnen sich als "Feministin ohne Aber". Stört es Sie, dass andere ÖVP-Politikerinnen wie etwa die Frauenministerin mit dem Begriff Feminismus Probleme haben?

Edtstadler: Ich habe für mich vor langer Zeit entschieden, mich als Feministin zu bezeichnen. Das soll aber jeder für sich selbst entscheiden. Man soll keinen Spalt bringen zwischen Frauen – vor allem nicht zwischen jene, die für Frauen kämpfen: Dafür, dass es wirkliche Wahlfreiheit gibt, indem es genügend Kinderbetreuung gibt – dass die Gesellschaft diese auch akzeptiert und dass man aufklärt, was es in puncto Pension bedeutet, wenn man längere Zeit Teilzeit arbeitet. Ich war alleinerziehende Mutter, mein Sohn ist inzwischen 22 Jahre alt, ich habe das selbst erlebt.

Malarina: Ich glaube, dass diejenigen, die sich nicht als Feministinnen bezeichnen, nicht bedenken, dass das Frauenwahlrecht nicht auf Bäumen gewachsen ist, sondern erkämpft wurde. Ich verstehe diese generelle Angst vor der Zukunft nicht. Wir werden in 100 Jahren anders reden als jetzt. Wir reden auch nicht mehr Mittelhochdeutsch. Ich verstehe nicht, warum Gendern so viele Menschen triggert. Oder warum Lokale für einen Hund ein Napferl bereitgestellt haben, aber nicht Tampons für Frauen.

Edtstadler: Ich gebe Ihnen in vielem uneingeschränkt recht, glaube aber nicht, dass man dies allein am Begriff Feminismus aufhängen sollte.

Malarina: Ich finde es schade, dass man Begriffe aufgibt, nur weil sie jemand instrumentalisiert. Wie das Wort "Asylant", das kein schlechtes Wort ist, aber lange auf negative, hetzerische Art verwendet wurde.

STANDARD: Die ÖVP hat durchaus historische Verdienste, sie stellte die erste Ministerin und die erste Landeshauptfrau. Aber Frauenpolitik per se haben die Sozialdemokraten seit Jahrzehnten mehr im Programm.

Edtstadler: Es stimmt, Wörter werden vereinnahmt, daher wohl auch die Zurückhaltung auf bürgerlicher Seite beim Begriff Feminismus. Den Linken oder Eher-links-Ausgerichteten werden die Erfolge bei Frauenanliegen eher zugewiesen, aber wir haben irrsinnig viel erreicht für Gleichberechtigung. Gerade hat die Regierung 4,5 Milliarden für den Ausbau der Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung angekündigt.

Österreich solle Doppelstaatsbürgerschaften zulassen, das Wahlrecht solle aber einzig am Wohnort gelten, befindet Malarina. Helena Lea Manhartsberger

STANDARD: Frau Lacković, Ihre Eltern stammen aus Serbien, Sie kamen als Kind nach Österreich. Sie machen sich ausschließlich lustig über Gruppen, denen Sie selbst zugehören. Hat Ihre Generation einen anderen Humor und andere Grenzen als die zuvor?

Malarina: Ich möchte der Mehrheitsgesellschaft einen Standpunkt beibringen, der ihr nicht so bekannt ist. Wenn ich eine Mehrheitsgesellschaft im Saal vermute und ich spreche über eine Minderheit, dann ist das feig. Das macht die Politik oft. Die Minderheit ist ja oftmals nicht wahlbeteiligt. Die Kunst sollte das nicht machen, aber ich bin nicht die Humorpolizei, das muss jeder und jede für sich ausmachen.

STANDARD: In Österreich leben immer mehr Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft und damit ohne Wahlrecht. Ist der dauerhafte Ausschluss breiter Bevölkerungskreise von der Demokratie gerecht?

Edtstadler: Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut, und sie sollte daher nicht ohne klare Kriterien verliehen werden. Man kann die Staatsbürgerschaft ja auch bekommen und damit Teil des Wahlprozesses werden – auf EU- oder Gemeindeebene geht es auch ohne.

Malarina: Aber Doppelstaatsbürgerschaften sind nicht erlaubt, und manchmal ist es nicht einfach, die alte Staatsbürgerschaft abzulegen. Damit ändert sich zum Beispiel das Erbschaftsrecht in der alten Heimat. Ich finde es schwierig, weil man so mitgeteilt bekommt, dass Integration nicht ausreicht. Viele haben zwei Heimaten und Identitäten.

Edtstadler: Bei Staatsbürgerschaften ist es wichtig, eine bewusste Entscheidung zu fällen. Man muss unterscheiden zwischen Staatsbürgerschaft und persönlicher Identität. In Wien, wo wir leben, leben viele ihre Kulturen und Identität weiter, was ich auch total genieße. Niemand muss hier seine Identität aufgeben.

Malarina: Ich fände es fair, wenn man das Wahlrecht in einem Land aufgeben muss, weil man nicht an beiden demokratischen Prozessen gleichzeitig teilnehmen kann, denn man lebt nur in einem Land. Ich finde es auch nicht okay, dass Menschen, die hier unter sichersten Bedingungen leben, in ihrer Heimat Autokraten unterstützen. Das Wahlrecht doppelt zu haben ist nicht okay, aber zwei Staatsbürgerschaften zu haben sollte schon drin sein.

STANDARD: Welche Klischees ärgern Sie, welche halten Sie für treffend?

Edtstadler: Dass wir gemütlich sind und manchmal ein bissl schlampert im positiven Sinne, dass wir nicht alles so akribisch genau nehmen.

Malarina: Das sehe ich auch so. Mir hat mal im deutschen Fernsehen jemand gesagt, meine Maskenzeit sei um 15.37 Uhr. Das ist eine total seltsame Angabe, um 15.37 wird man geboren oder stirbt man. Es gibt natürlich viele Klischees, die stimmen. Mein Kasten schaut aus wie ein Zoo: Ich kaufe nur mehr Animal Prints. Als Kind habe ich sie gehasst, aber wenn man als Balkanerin über 30 wird, kommt man offenbar über den Animal-Print-Äquator. (Anna Giulia Fink, 12.10.2023)

Karoline Edtstadler (42) ist seit 2017 in der Regierung, aktuell ist die Juristin Ministerin für EU und Verfassung (ÖVP). Helena Lea Manhartsberger