Zum 30-jährigen Jubiläum der bekannten Videospielfigur plant Netflix eine animierte Serie namens "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft"

Lara Croft hatte schon mehrere TV- und FIlmauftritte. Die bekanntesten sind wohl die zwei Filme, in denen Angelina Jolie die Abenteurerin verkörperte. Netflix

Die wohl bekannteste Videospielfigur hinter Mario ist weiblich, athletisch und hört auf den Namen Lara Croft. Der Anziehungskraft der jungen Frau ist sich auch die Streamingplattform Netflix bewusst und bringt 2024, passend zum 30-jährigen Jubiläum, eine animierte Serie ins Programm. Ein erster Teaser verrät zumindest den Stil, mit dem Lara Croft inszeniert sein wird.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft | First Look | Netflix

A new, Netflix original series featuring the iconic rise of Lara Croft is officially in development. Coming soon, only on Netflix. SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is one of the world's leading entertainment services with over 238 Netflix

Happy Birthday

"Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" wird sich die Serie nennen und mehr über die Archäologin mit Pfeil und Bogen erzählen. Im Teaser-Trailer sieht man tatsächlich nicht viel, außer dass Frau Croft erneut Höhlen besuchen und lang verborgene Schätze finden wird. Die Action scheint auch nicht zu kurz zu kommen, sieht man die taffe Frau doch abgekämpft in die Kamera atmen.

Bereits 2021 kündigte Netflix an, eine solche Serie produzieren zu wollen, und nannte erste Sprecherinnen und Sprecher. Darunter war etwa Hayley Atwell, die man aus den Captain-America-Filmen als Peggy kennt. Danach wurde es allerdings ruhig um "The Legend of Lara Croft", und erst jetzt scheint der Streaminganbieter so weit zu sein, erste bewegte Bilder veröffentlichen zu können.

Ebenfalls 2024 werden die ersten drei Teile der Videospielserie für PC und Konsolen neu aufgelegt. Crystal Dynamics

Neben der Serie werden zum Jubiläum nächstes Jahr auch die drei ersten "Tomb Raider"-Spiele neu für Konsolen und PC aufgelegt. Erst kürzlich wurde verraten, dass die optisch und spielerisch aufgebohrten Versionen bereits am 14. Februar 2024 erscheinen werden. Interessanterweise wird man zusätzlich den Originallook von 1994 aktivieren dürfen. Der sehr kantige Look von damals wird wohl vor allem denjenigen zusagen, die damit Kindheitserinnerungen zurückholen wollen. (red, 2.10.2023)