Wien - Der September hat der ORF-Gruppe ein Minus gegenüber 2022 beschert. Die öffentlich-rechtliche Fernsehflotte kam auf 31,5 Prozent Marktanteil und damit 1,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Den Rückgang schultert ORF 2, das zwei Prozentpunkte auf 20,6 Prozent Marktanteil abbaute. Das ist auch auf den Tod von Queen Elizabeth II. und die Tirol-Wahlen zurückzuführen, sie sorgten im Vorjahr für hohes Interesse.

ORF 1 blieb weitgehend stabil (7,7 Prozent Marktanteil) und punktete etwa mit einem Millionenpublikum bei der Fußball-EM-Qualifikationspartie zwischen Schweden und Österreich und dem "Steirerschuld"-Landkrimi. Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe baute mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) etwas ab, wobei Puls 4 bei den fokussierten 12- bis 49-Jährigen auf 4,8 Prozent Marktanteil zulegte und damit stärkster Privatsender in dieser Kategorie ist. Für gute Quoten sorgten etwa die Infoformate "Puls 4 Aktuell" und "Pro & Contra" wie auch "Pfusch am Bau". ATV verlor in Gesamt- wie auch Kernzielgruppe 0,3 Prozentpunkte, performte aber speziell in der Primetime - etwa mit "Bauer sucht Frau". Puls 24 legte leicht auf 0,8 Prozent Marktanteil zu, verlor aber bei den Jüngeren.

ServusTV behauptete sich mit 4,8 Prozent Marktanteil als stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe, Quotenbringer war etwa die Champions-League-Partie FC Salzburg gegen Benfica Lissabon mit rund 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und die neue Samstagabend-Show "Pi Mal Daumen" (5,4 Prozent Marktanteil, ca. 125.000 Zuschauer).Oe24.tv ist bei den 12- bis 49-Jährigen ein Plus und kommt im September auf 1,5 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte). (APA, 2.10.2023)