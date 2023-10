Frauenquoten stimmen anscheinend nach wie vor einige Männer nachdenklich. Getty Images

Kaum etwas in der Arbeitswelt schafft solche Fronten, schürt so viele Ängste wie die Frauenquote. Besonders unbeliebt sind auch die Gender-Awareness-Trainings – verständlich, denn wer dort hingeschickt wird, kommt gleich mit einem Markerl dort an: Dir fehlt die Awareness, du brauchst Sensibilisierung, Nachschulung, wir müssen dich verbessern, weil du Defizite hast.

Frauenquoten in den Aufsichtsräten haben hierzulande trotz einiger Ausnahmen und Schlupflöcher zu etwas geführt: fast 50 Prozent Frauen in Kontrollgremien im staatsnahen Bereich und zumindest eine deutliche Verbesserung in den Reihen der Kapitalvertreter in Unternehmen. Diskussionen über eine Frauenquote an der operativen Spitze, in den Vorständen, werden derzeit nicht laut geführt. Allerdings tut sich auf vielen Ebenen in Unternehmen angesichts der anstehenden Reportingvorschriften nach dem ESG-Regime einiges. Da wird jetzt vielfach geschaut, dass Geschlechterdiversität darstellbar wird. Männer werden gegen Frauen getauscht, Männerposten werden mit Frauen nachbesetzt. "Wir suchen Frauen für die Positionen" wird vielfach so nicht gesagt, aber es wird danach gehandelt.

Im Unternehmen eines Freundes ist das auch gerade so geschehen. "Brauchen wir demnächst bald Männerquoten?", sagte er. Gemeint war das spaßig, aber es ist gut möglich – auch nach der Lektüre des STANDARD-Forums zu einschlägigen Artikeln online, dass sich einige Männer bange diese Frage stellen.

Risikofaktor Personal

Da kann beruhigt werden: Wir sind von Gleichstellung noch sehr weit entfernt. Laut World Economic Forum so circa mindestens 100 Jahre, wenn es in diesem Tempo weiter geht. Dass der Kampf um Machtpositionen zwischen den Geschlechtern abnimmt – davon ist allerdings sicher nicht auszugehen. Wahrscheinlich hören nicht einmal die eher platt geführten Debatten darüber, ob Frauen bessere Vorgesetzte sind oder Männer, auf.

Aber: Ist angesichts der gesellschaftlichen Notwendigkeit gerechter Teilhabe das Gleichstellungsvirus ausgebrochen? Eher nicht. Es geht wohl eher um das Berichtswesen. Dort und da vielleicht um die Kundenstruktur, die intern abgebildet werden will.

In einer anderen Diversitätsfrage, dem Alter, passiert jetzt auch Merkwürdiges. Viele Organisationen stellen fest, dass die Pensionierungswelle beginnt und der Altersschnitt ihrer Belegschaft um die Mitte vierzig liegt. Die Reaktion: Wir brauchen Junge! Gut für die Chancen der Jungen zum Ein- und Aufstieg. Schlecht für alle, die sich um das gesetzliche Pensionsalter nicht allzu viel scheren wollen und gerne weiter arbeiten würden. Sie treiben die Alterskurve rauf. Ja, Personal ist zum Risikofaktor geworden. (Karin Bauer, 4.10.2023)