Es beginnt manchmal bereits in der Schwangerschaft, die nicht von jeder Frau als gleich beglückend erlebt wird: Der eigene Körper verändert sich in herausfordernder Weise – und das Kind ist noch nicht einmal auf der Welt, da drängen einem schon viele andere Menschen ihre Meinung darüber auf, was man nun als werdende Mutter alles zu tun und zu lassen habe. Ist das Baby dann geboren, mischt sich in die Freude darüber zuweilen auch das Gefühl, dass es nicht nur schön, sondern auch anstrengend und schwierig sein kann, Mutter zu sein.

Geht es Ihnen manchmal so? Getty Images/iStockphoto/Jelena Stanojkovic

Herausforderung Mutterschaft

Das Phänomen "Regretting Motherhood" hat viele Facetten. Das Gefühl, rund um die Uhr für ein noch hilfloses Lebewesen verantwortlich zu sein, das eigene Leben, wie man es zuvor gekannt hat, verloren zu haben, mit kinderlosen Freundinnen und Freunden plötzlich nichts mehr gemeinsam zu haben ... die Herausforderungen, die mit der Mutterschaft einhergehen, sind zahlreich. Einige Frauen sind sich sicher, dass sie – bei aller Liebe zum Nachwuchs –, noch einmal vor die Wahl gestellt, kein Kind mehr bekommen würden. Sie vermissen möglicherweise ihren früheren Alltag, die viele Freizeit, die vielen Stunden Schlaf am Stück und vielleicht auch die ungestörte Zweisamkeit mit dem Partner. Dass sich für einst geliebte Hobbys oder Sport kaum noch die Gelegenheit findet, kann als frustrierend empfunden werden. Nur zu Hause beim Kind zu sein empfinden manche als überfordernd oder auch langweilig, und sie freuen sich wider Erwarten, wieder in den Job zurückzukehren. Auf der anderen Seite kann sich ein schlechtes Gewissen einstellen, weil man sich selbst dafür verurteilt, als Mutter so zu denken – und das Gefühl hat, als einzige solches Bedauern zu empfinden. Manchmal wird sogar der Vorwurf laut, man sei naiv, nicht gewusst zu haben, was mit einem Baby alles auf einen zukommt. "Speedglueandshinki" weiß hier einiges zu kontern:

"ich liebe es..." hat die verschiedenen Phasen beim Aufwachsen der Kinder als unterschiedlich belastend erlebt:

"Donna Blitz" kennt beide Seiten der Mutterschaft und verwehrt sich dagegen, hier nur Schwarz und Weiß zu sehen:

Wie erleben Sie das Muttersein?

Erleben Sie Ihre Mutterrolle manchmal als herausfordernd? Was finden Sie daran besonders anstrengend? Gibt es etwas, das Ihnen Entlastung bringen würde? Und ertappen Sie sich manchmal beim Gedanken, dass Sie es bereuen, Kinder bekommen zu haben? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 4.10.2023)