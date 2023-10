In einigen Einrichtungen gibt es Menstruationsprodukte bereits gratis. Getty Images/Liudmila Chernetska

Langsam, aber doch werden Frauen in Österreich kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung gestellt ­– finanziert mit öffentlichem Geld. Das ist gut so. Denn es zeigt, dass das Bewusstsein für das Thema steigt und dass es weniger tabuisiert wird. Aufmerksamkeit zu schaffen ist deswegen wichtig, weil die Menstruation noch immer mit hohen Kosten verbunden ist. Viele Frauen können sich eine Versorgung mit den Hygieneprodukten auf Dauer nicht leisten.

Dass es nun Initiativen gibt, die diese Produkte in öffentlichen Toiletten oder an anderen Stellen kostenlos bereitstellen, ist ein wichtiger Schritt. Doch er kann nur der Anfang sein. Die Gratisprodukte erreichen längst nicht alle Frauen. Noch sind Projekte, wie es sie demnächst in Wien oder bereits im Burgenland gibt, eine Seltenheit. Das muss sich ändern.

Periodenprodukte gehören zu einer Grundversorgung mit Hygieneprodukten, ähnlich wie Toilettenpapier. Daher braucht es ein flächendeckendes, bestenfalls bundesweites Konzept. Der Gesundheitsminister sollte dafür Geld in die Hand nehmen und öffentliche Einrichtungen verpflichten, Tampons oder Binden bereitzustellen. Das würde helfen, eine Grundversorgung zu gewährleisten. In anderen Ländern sind Periodenprodukte in öffentlichen WCs, an Schulen, Unis und am Arbeitsplatz bereits selbstverständlich. Österreich sollte sich an diesen bereits funktionierenden Konzepten orientieren.

Und nicht zuletzt ist ein Bewusstsein für das Thema auch deshalb wichtig, weil es nicht nur Frauen betrifft. Die Menstruation und die damit verbundenen Auswirkungen gehen alle etwas an. Männer sollten Frauen in Beziehungen und in der Familie während der Blutung unterstützen und ihnen gegebenenfalls Arbeit abnehmen. Kostenlose Menstruationsprodukte können dabei helfen, das Thema sichtbar zu machen und Verständnis zu schaffen. Davon hätten am Ende alle etwas. (Leonard Laurig, 3.10.2023)