Mit "Assassin's Creed Mirage" versucht sich die bekannte Serie zurück in die Herzen der Spielerinnen und Spieler zu kämpfen.

Es muss an dieser Stelle wirklich nicht noch einmal erwähnt werden, dass dieses Jahr wohl zu den stärksten Videospieljahren der längeren Vergangenheit zählt. Bevor wir aber jetzt die bisherigen Spiel-des-Jahres-Kandidaten hier auflisten, addieren wir zu der Liste einfach noch ein paar Games mehr – das erste 2D-"Mario" seit vielen Jahren etwa oder auch den PS5-Exklusivtitel "Spider-Man 2". Rennspielfans freuen sich auf "Forza Motorsport", und viele hoffen, dass das neue "Assassin's Creed Mirage" zu alten Stärken zurückfindet.

Der Oktober 2023 ist in jeder Woche mit mehreren potenziellen Highlights gesegnet. Viel Spaß beim Durchschauen. Im Idealfall ist für jede Leserin und jeden Leser etwas dabei.

Assassin's Creed Mirage

System: PC, PS 4/5, Xbox One, XSX/S

Erscheint: 5. Oktober

Als Erweiterung zu "Assassin's Creed Valhalla" geplant, entwickelte sich das Spiel offenbar so gut, dass es nun als eigenständiges Projekt an interessierte Fassadenkletterer verkauft werden soll. Das Nicht-Vollpreis-Spiel backt laut ersten Previews kleinere Brötchen und besinnt sich viel mehr auf die alten Tugenden der Serie. Das bedeutet zwar weiterhin einige Freiheiten für das Erreichen der eigenen Ziele, aber die Welt ist nicht mehr so riesig, wie das zuletzt der Fall war. Spannend für langjährige Serienfans. Der STANDARD testet bereits.

Disgaea 7

System: PC, Switch, PS 4/5

Erscheint: 6. Oktober

Die Strategie-Rollenspiel-Serie geht in die nächste Runde. Mit dem Untertitel "Vows of the Virtueless" darf einmal mehr taktisch gedacht und aus 40 Charakterklassen gewählt werden. Das Setting erinnert an das feudale Japan, aber mit den für die Serie typischen kindlichen Charakteren. Wer den Stil mag, wird mit zahlreichen Effekten und einer epischen Story belohnt.

Forza Motorsport

System: PC, XSX/S (Gamepass)

Erscheint: 10. Oktober

500 Autos, 20 Strecken und unzählige Events warten auf Rennsimulations-Fans. Sechs Jahre hat sich Entwickler Turn 10 für die Neuauflage seiner Serie Zeit gelassen, und so wartet sowohl optisch als auch fahrtechnisch ein neues Level auf die Spielerinnen und Spieler. Der STANDARD veröffentlicht zum Ende des Test-Embargos am Mittwoch den dazu passenden Text, wo wir hoffentlich erklären können, für wen dieses Spiel geeignet ist.

Lords of the Fallen

System: PC, PS 5, XSX/S

Erscheint: 13. Oktober

Nur wenige Wochen nach "Lies of P" wartet das nächste Souls-like-Game auf die Spielerschaft. In "Lords of the Fallen" wartet eine Neuauflage des Originals von 2014, allerdings mit neuen Vorzeichen und einer "fünfmal so großen Welt", wie die Entwickler im Vorfeld verraten haben. Als dunkler Kreuzritter bereisen die Spieler die Reiche der Lebenden und der Toten, was auch visuell stark umgesetzt wurde. Zudem gibt es einen Koop-Modus für bis zu zwei Spieler.

Sonic Superstars

System: PC, PS 4/5, Switch, Xbox One, XSX/S

Erscheint: 17. Oktober

Ein neues 2D-"Sonic" sorgt natürlich für Gänsehaut bei vielen langjährigen Fans. Der erste Trailer zum Spiel zeigte traditionelles Jump-'n'-Run-Gameplay, wie man es aus der Serie kennt. Eine moderne Optik und neue Fähigkeiten für die Protagonisten sollen ausreichend Abwechslung bringen, um die Franchise auch 2023 noch frisch genug zu halten. Der inoffizielle Nachfolger zu "Sonic Mania" aus dem Jahr 2017 wurde lange entwickelt, und einige bekannte Namen stehen hinter dem Titel. Gute Vorzeichen, möchte man meinen.

Marvel's Spider-Man 2

System: PS 5

Erscheint: 20. Oktober

Auch die Fortsetzung des Blockbuster-Superhelden-Spiels aus dem Jahr 2018 befindet sich bereits im Testlabor des STANDARD. Am 16. Oktober wird die Welt, wohl nicht nur von uns, erfahren, ob das Action-Game rund um Peter Parker und Miles Morales die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Als Bösewicht wurde Kraven The Hunter bereits im Trailer angekündigt. Welche Gefahren sonst noch auf die beiden Protagonisten warten, erfahren wir bald. Auf einen Koop-Modus hat Entwickler Insomniac Games trotz der zwei spielbaren Helden leider verzichtet.

Super Mario Bros. Wonder

System: Switch

Erscheint: 20. Oktober

Elf Jahre ist es her, dass ein richtiges 2D-Mario veröffentlicht wurde, das auch kein Baukasten à la "Mario Maker" war. "New Super Mario Bros. 2" bekommt deshalb keinen Nachfolger, sondern mit "Super Mario Bros. Wonder" versucht Nintendo einige Dinge neu zu machen. So kann man sich diesmal nicht nur in einen Elefanten verwandeln, der wie Benjamin Blümchen aussieht, es ist sogar erlaubt, einen unverwundbaren Yoshi zu spielen. Mehr dazu haben wir bereits in einer Vorschau verraten.

Die Erwartungen sind in jedem Fall sehr hoch. Die Zeichen stehen aber gut, dass zumindest Mario-Fans hier ihr Highlight des Jahres finden werden.

Cities Skylines 2

System: PC, PS 5, XSX/S (Gamepass)

Erscheint: 24. Oktober

Was vor vielen Jahren "Sim City" war, ist heute "Cities Skylines". Für den Nachfolger soll an allen Ecken und Enden der Städtebausimulation gefeilt worden sein, um ein noch runderes Spielerlebnis zu ermöglichen. Interessierte kümmern sich in diesem Spiel um Wirtschaft, Finanzen und Bildung der Einwohnerinnen und Einwohner. Neben den normalen Hürden wie einem zu hohen Verkehrsaufkommen warten auf die Spieler auch genretypische Endgegner wie Hagelstürme oder Rattenplagen.

Ghostrunner 2

System: PC, PS 5, XSX/S

Erscheint: 26. Oktober

Wer nach dem Update und DLC von "Cyberpunk 2077" noch nicht genug von dem Setting hat, der freut sich auf "Ghostrunner 2". In der Fortsetzung des blitzschnellen Actionspiels muss gegen eine gewaltbereite KI-Sekte angetreten werden. Wie im Vorgänger wird auf einem Motorrad gefahren oder gelaufen, Hauptsache, es geht schnell. Sich der Feinde zu entledigen wird in dieser bunten Neonwelt regelrecht zelebriert. Neue Modi und nichtlineare Level sollen auch neue Spieler ansprechen.

Alan Wake 2

System: PC, PS 5, XSX/S

Erscheint: 27. Oktober

13 Jahre nach dem Original darf Alan Wake zurückkehren. Im Gegensatz zum ersten Teil dürfen diesmal zwei Protagonistinnen gesteuert werden. Neben Alan Wake schlüpfen die Spielerinnen und Spieler zusätzlich in die FBI-Uniform von Saga Anderson, die eine Reihe von rituellen Morden aufklären soll. Das dunkle Setting und der Horror-Aspekt haben sogar "Alone in the Dark" in die Flucht getrieben. Der direkte Konkurrent wurde von Publisher THQ Nordic kurzerhand auf nächstes Jahr verschoben.

(aam, 3.10.2023)