Für Eishockey braucht es Eis. APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Nach dem Abbruch des ICE-Liga-Spiels gegen RB Salzburg am Sonntag wegen eines technischen Defekts bei der Eiskühlung hat es am Montag positive Nachrichten für den betroffenen Eishockey-Club Wiener Capitals gegeben. Der Schaden - eine Steckverbindung der Kühlschläuche war kaputt - wurde noch am Abend behoben. Durch das schnelle Eingreifen der Eismeister in der Steffl-Arena konnte ein Großteil der Eisfläche gerettet werden. Am Dienstag soll die Halle wieder bespielbar sein.

Lediglich der Eisbereich in der Nähe der Spielerbänke muss repariert werden. Die Partie in Wien-Kagran war beim Stand von 0:2 vor Beginn des zweiten Drittels zunächst unterbrochen, nach erfolglosen Reparaturbemühungen schließlich abgebrochen worden. Laut den Capitals hatte die wegen des Defekts ausgetretene Kühlflüssigkeit die Spielfläche unterspült. Das Spiel wird nun wiederholt, einen Termin gibt es noch nicht. (APA, 2.10.2023)