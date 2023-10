Die Zahl der Auszubildenden steigt, besonders hoch ist der Zuwachs in Wien. Viele Lehrstellen bleiben aber weiter unbesetzt

Bundesregierung und Wirtschaftsvertreter sehen in der Lehre eine wichtige Säule zur Linderung des Fachkräftemangels. Dieser erweist sich vor allem im technischen Bereich als ständiger Begleiter unternehmerischer Überlegungen. Getty Images/iStockphoto

Wien – Des einen Freud’ ist des anderen Leid: Dieser Spruch trifft derzeit auch auf den Lehrstellenmarkt zu. Denn während junge Lehrlinge aus einem vergleichsweise großen Angebot an Lehrstellen wählen können, müssen die Betriebe um jeden Lehrling kämpfen. 8000 Lehrstellensuchende kommen demnach derzeit auf 11.000 sofort verfügbare Lehrstellen, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei der Präsentation der Arbeitsmarktzahlen am Montagvormittag bekanntgab.

Dabei sah die Situation vor nicht allzu langer Zeit noch komplett anders aus. Noch vor drei Jahren gab es deutlich mehr Lehrstellensuchende als offene Stellen, erst mit September 2021 drehte sich die Dynamik am Lehrstellenmarkt. Ein Trend, der seitdem angehalten hat. Zeitgleich beklagen viele Betriebe einen zunehmenden Mangel an Fachkräften, vor allem die Lehre rückt für Arbeitgeber und deren Interessenvertreter in den Fokus der Aufmerksamkeit.

"Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen", lautet etwa das Credo der Wirtschaftskammer. Dass die Zahl der Lehrlinge zuletzt zugenommen hat, sollte damit eigentlich ein gutes Zeichen sein. Immerhin gibt es im September um 1,8 Prozent mehr Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr als im Vorjahresmonat. Und das, obwohl die Kohorte an potenziellen Lehrlingen aufgrund der demografischen Entwicklungen sinkt.

Verstärkter Wettbewerb um Lehrlinge

Besonders in Wien, wo die Lehrausbildung als tendenziell unattraktiver gilt, gab es im September einen enormen Anstieg. Die Zahl der Lehranfänger legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27 Prozent zu. WK Wien-Präsident Walter Ruck zeigt sich zufrieden und führt die steigenden Lehrlingszahlen auch auf ein verbessertes Image der Lehre zurück. Das aber könnte Wunschdenken sein.

Julia Bock-Schappelwein, Arbeitsmarktökonomin am Wifo, macht für die Entwicklungen nämlich vor allem zwei Gründe ausfindig. Es handle sich um "Nachholeffekte der Pandemie auf der einen und demografische Entwicklungen auf der anderen Seite." Im Zuge der Pandemie kam es zu einem Rückgang der Lehranfänger, der nun wieder Jahr für Jahr aufgeholt werde.

Ähnlich sieht es Bildungsexperte Mario Steiner vom IHS, wenngleich er keine großen Nachholeffekte mehr vermutet. Vielmehr habe die demografische Entwicklung den Lehrstellenmarkt umgedreht. Waren früher noch zwei Bewerber auf eine Stelle gekommen, sei es nun gegenteilig . Dadurch entstehe mehr Wettbewerb unter den Ausbildungsbetrieben. Die Anstiege seien somit "eine Folge der Attraktivierung des Angebots". Allerdings: "Durch den Anstieg der Lehrlinge im ersten Lehrjahr ist der Bedarf bei weitem noch nicht gedeckt." (dwo, 2.10.2023)