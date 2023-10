Das Bundesverwaltungsgericht wird seit über 300 Tagen interimistisch von Michael Sachs geführt. Gegen ihn werden nun schwere Vorwürfe erhoben. imago/viennaslide

Gleich mehrere Spitzenposten in der Republik sind schon lange Zeit unbesetzt – darunter auch welche am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) und bei der Wettbewerbsbehörde. Beide Institutionen werden seit fast beziehungsweise seit über einem Jahr nur interimistisch geleitet. Der Grund: Grüne und ÖVP können sich nicht einigen. Nun erhebt die Asylkoordination neue Vorwürfe gegen den BVwG-Vizepräsidenten und interimistischen Leiter Michael Sachs – der zugleich ÖVP-Favorit für die Wettbewerbsbehörde ist.

Frage: Worum geht es?

Antwort: Sachs, Vizepräsident des BVwG und interimistischer Leiter des Gerichts, steht schon länger wegen Asylentscheidungen, die später vom Höchstgericht aufgehoben wurden, in der Kritik. Nun offenbart ein Dossier der Asylkoordination das Ausmaß der Fehlentscheidungen: In den Jahren 2020 und 2021 sollen 30 Erkenntnisse der von Sachs verantworteten Gerichtsabteilung W195 wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben worden sein.

Regress gefordert

Frage: Gibt es weitere Vorwürfe?

Antwort: In mindestens neun Fällen soll die Republik aufgrund grober Fehlentscheidungen Schadensersatz an Betroffene zahlen müssen. Dem Ö1-"Morgenjournal" zufolge wurden in dieser Zeit 74 Ansprüche auf Schadenersatz genehmigt – damit sei Sachs als einer von 200 Richtern für zehn Prozent aller Fälle verantwortlich. Und: In fünf Verfahren innerhalb von zwei Jahren hätten die Höchstgerichte laut Asylkoordination jeweils zweimal Sachs’ Erkenntnisse aufgehoben.

In zumindest einem Fall einer Aufhebung soll die Republik sogar Regress von Sachs für die Amtshaftungsansprüche gefordert haben. "Michael Sachs muss sich den Vorwurf der Rechtsverweigerung und der Missachtung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung gefallen lassen", sagte dazu Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der Asylkoordination. Immer wieder handelt es sich bei den Fällen um Personen aus Bangladesch, die aufgrund ihrer Homosexualität Asyl ansuchen. In ihrem Heimatland droht ihnen eine lebenslange Haft.

Frage: Was passiert mit den Vorwürfen?

Antwort: Die Asylkoordination hat sie an das Justizministerium weitergeleitet und fordert disziplinarrechtliche Schritte. Als interimistischer Leiter des Gerichts ist Sachs derzeit disziplinär für das BVwG verantwortlich.

Frage: Was sagt Sachs dazu?

Antwort: Sachs selbst wollte sich zu den Vorwürfen bisher nicht medial äußern. Ein Sprecher sagte zur APA, er sehe die Causa als seine Privatsache. Betont wurde lediglich, dass von den 1.910 das BvWG betreffenden Revisionen der Jahre 2020 und 2021 rund 70 Prozent ab- oder zurückgewiesen worden seien. Die Abteilung W195 sei etwa mit Asylverfahren bezüglich Bangladesch befasst, bei denen das Innenministerium als erste Instanz Schnellverfahren durchführe. Die Neigung zu Revisionen sei hier mutmaßlich höher.

Schwarzer Wunschkandidat

Frage: Inwiefern ist Sachs Favorit der Volkspartei?

Antwort: Sachs, der einst unter anderem im Kabinett von Wolfgang Schüssel (ÖVP) arbeitete, hatte sich für die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) beworben. Er ging aus dem Auswahlprozess als Erstgereihter hervor. Die Grünen blockierten die Bestellung allerdings – sie warfen dem Wirtschaftsministerium vor, kein ordentliches Verfahren durchgeführt zu haben, und favorisierten die Zweitplatzierte Natalie Harsdorf-Borsch. Sie leitet die Behörde seit über eineinhalb Jahren interimistisch. Infolge dieses Koalitionsstreits bleibt auch das BVwG ohne Leitung.

Frage: Warum?

Antwort: Die Blockade von Sachs führt dazu, dass die ÖVP im Gegenzug den Chefposten bei dem Gericht verhindert. Eine hochrangig besetzte Personalkommission hatte der Regierung Anfang des Jahres eine Dreierkonstellation empfohlen – an deren Spitze wäre die Juristin Sabine Matejka gestanden. Aufgrund der Blockade bleibt Sachs in der Zwischenzeit interimistischer Leiter des BVwG.

Matejka war bis Ende August Präsidentin der Richtervereinigung, sie trat nach eigenen Angaben aufgrund der Streitigkeiten innerhalb der Koalition zurück: Ursprünglich war ein Wechsel erst nach einer etwaigen Bestellung Matejkas geplant. "Wir wollten für eine geordnete Nachfolge sorgen, hatten aber nicht damit gerechnet, dass das Verfahren so lange dauern werde", begründete sie ihren Rücktritt. Das offene Besetzungsverfahren sei eine "interne Belastung für die Richtervereinigung" gewesen. Die Standesvertretung kritisierte die schwebende Besetzung bereits mehrfach. Neben der BWB und dem BVwG sind auch andere wichtige Positionen in der Republik unbesetzt, darunter etwa der Weisungsrat – der STANDARD berichtete.

Regressansprüche sind selten

Frage: Gibt es Reaktionen zu der aktuellen Causa?

Antwort: Die frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH) und Ex-Neos-Abgeordnete Irmgard Griss wertete die Vorwürfe im Ö1-"Morgenjournal" als durchaus weitreichend. "An den Gerichten, an denen ich war, ist es zu dieser Zeit nie vorgekommen, dass gegen einen Richter oder eine Richterin Regressansprüche erhoben worden wären", sagte sie. "Wenn ich selber solche Probleme damit habe, ordentlich zu arbeiten, dann bin ich natürlich als Vorbild nicht geeignet." Ähnlich Verwaltungsrechtler Peter Bußjäger: "Vor allem, wenn sozusagen im zweiten Rechtsgang die Vorgaben der übergeordneten Instanz noch immer nicht erfüllt sind. Das ist dann schon selten." Wenn die Leitung eines Gerichts den eigenen Anforderungen selbst nicht entspricht, sei das "jedenfalls eine ungünstige Optik", so Bußjäger.

Frage: Was sagt die Opposition?

Antwort: "Dass das Bundesverwaltungsgericht schon seit über 300 Tagen nur interimistisch besetzt ist, zeigt allein schon die Handlungsunfähigkeit dieser Bundesregierung", kritisiert Neos-Asylsprecherin Stefanie Krisper."Die aktuellen Fehlentscheidungen sind nur ein weiterer Beweis dafür, dass Sachs für dieses Amt gänzlich ungeeignet ist und so rasch wie möglich durch die bestqualifizierte Person für diese verantwortungsvolle Position ersetzt werden muss." Auch SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildrim fordert "konkrete gesetzliche Vorgaben und Kriterien, die jemand für eine Position erfüllen muss, und nicht solche, die im Vorfeld für den Wunschkandidaten oder die Wunschkandidatin in einer Partei maßgeschneidert werden", wie sie zum STANDARD sagt. "Was die Bundesregierung aktuell abliefert, ist ein Trauerspiel, das dem Ansehen von Institutionen und unserem Land schadet.“ (Muzayen Al-Youssef, 2.10.2023)