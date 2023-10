Das legendäre Afrika-Benefiz-Konzert startet am 26. Jänner 2024 in London als Bühnenshow "Just For One Day". Organisator ist Live Aid-Initiator Bob Geldof selbst

Am 13. Juli 1985 ging die "Global Jukebox" im Londoner Wembley Stadion und im John F. Kennedy Stadion in Philadelphia über die Bühne, um Geld für die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Das Musical möchte aber keine Sänger des damaligen Events wie Freddie Mercury imitieren. IMAGO/USA TODAY Network

London - Das legendäre Afrika-Benefiz-Konzert "Live Aid" wird zum Musical. Im Jänner kommenden Jahres soll die Produktion mit dem Titel "Just For One Day" in London seine Premiere feiern. Organisator Bob Geldof stellte laut BBC-News allerdings klar: "Das wird kein Tribute-Ding, niemand wird die Sänger des damaligen Events imitieren oder mit lächerlichem Schnauzbart á la Freddie Mercury auftreten".

Am 13. Juli 1985 ging die von Geldof und Midge Ure auf die Beine gestellte "Global Jukebox" im Londoner Wembley Stadion und im John F. Kennedy Stadion in Philadelphia über die Bühne, um Geld für die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Kolportierte 1,5 Milliarden Menschen verfolgten die Megashow weltweit. Alle Rock- und Popgrößen der damaligen Zeit, darunter Queen, U2, Elton John, Paul McCartney, Sting, The Who, Madonna und viele andere mehr kamen für den guten Zweck zusammen. (APA, 2.10.2023)