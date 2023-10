Auf dem Speiseplan von Schwertwalen (Orcinus orca) stehen auch Weiße Haie – oder, genauer, deren Leber. Das fett- und nährstoffreiche Organ gilt unter den Walen offenbar als Delikatesse, das zeigten zuletzt immer mehr Beobachtungen und Videoaufnahmen aus den Gewässern vor der Küste Südafrikas. Doch die Weißen Haie sind lernfähig und scheinen sich nun aus den gefährlichen Meeresregionen zurückzuziehen.

Obwohl er fast immer an der Spitze der Nahrungspyramide unterwegs ist, gibt es für den Weißen Hai mancherorts auch übermächtige Fressfeinde zu fürchten. Foto: AP/Carlos Gauna/CSULB Shark Lab

Viele Theorien

Jahrelang wurden Weiße Haie (Carcharodon carcharias) in der südafrikanischen False Bay und an der Küste der Gansbaai tot aufgefunden. Fast immer fehlte den Tieren die Leber, was als untrügliches Zeichen für Orca-Angriffe gilt. Doch dann nahm die Anzahl der angespülten Haie allmählich ab. "Der Rückgang der Weißen Haie war so umfassend, so schnell und so augenscheinlich, dass zunächst viele Theorien aufkamen", erklärte Michelle Jewell, Ökologin am Museum der Michigan State University. Man befürchtete etwa, dass die Überfischung sowohl der Haifischnahrung als auch der Haie selbst die lokale Population ausgelöscht haben könnte.

In einer aktuelle Studie vermuten die Fachleute jedoch, dass jene Haie, die nicht von Orcas erwischt wurden, nach Osten gezogen sind, um weiteren Ärger zu vermeiden. In die Nähe ihrer ursprünglichen Heimatgegenden trauten sie sich offenbar nicht mehr. Das Team um Heather D. Bowlby vom Bedford Institute of Oceanography (Nova Scotia, Kanada) kam zu seinen Schlüssen, nachdem es die Berichte über Zwischenfälle zwischen Menschen und Haien der vergangenen Monate studiert hatte.

Bleibt die Frage, ob die Schwertwale den Weißen Haien in ihre neue Heimat nachschwimmen werden. Foto: AP/Brian Gisborne/Fisheries and Oceans Canada

Ab in den Osten

Mithilfe eines Ausschlussverfahrens analyiserten die Wissenschafter die wichtigsten möglichen Erklärungen für das Verschwinden der Haie. Letztendlich kamen sie zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichste Erklärung darin besteht, dass die Weißen Haie schlicht geflohen sind, um weiteren Orca-Angriffen zu entgehen. Demnach konzentrieren sich die Weißer-Hai-Populationen nun an Orten wie der Algoa Bay und der Küste von KwaZulu-Natal.

Ähnliches Verhalten von Weißen Haien in anderen Teilen der Welt würden dies bestätigen, schreiben die Forschenden im Fachjournal "Ecological Indicators". Rund um die südöstlichen Farallon-Inseln vor der Küste Kaliforniens wurde ebenfalls schon beobachtet, wie Weiße Haie ihre Jagdgebiete aufgaben, nachdem dort Orcas aufgetaucht waren.

Nicht überall an der Spitze

"Wir wissen, dass Raubtiere einen großen Einfluss auf die Bewegungen und die Lebensraumnutzung ihrer Beutetiere haben, daher ist dies nicht wirklich überraschend", meinte Jewell gegenüber dem "Hakai Magazine". Obwohl der Weiße Hai mancherorts an der Spitze der Nahrungskette schwimmt, gibt es offensichtlich Gegenden, in denen er nicht der "größte 'Fisch' im Teich" ist. (tberg, 7.10.2023)