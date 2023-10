Die Joggerin starb an Ort und Stelle. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Perg – Eine Joggerin ist Montagvormittag in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire angefallen und so schwer verletzt worden, dass sie noch an Ort und Stelle gestorben ist. Die Halterin des Hundes hatte vergeblich versucht, das Tier von der Frau wegzuzerren. Dabei wurde die Besitzerin selber so schwer verletzt, dass sie ins Spital eingeliefert wurde, bestätigte die Polizei Medienberichte. Näheres war vorerst nicht bekannt. (APA, 2.10.2023)