Am Mittwoch ist es soweit: Im Rahmen des jährlichen "Made by Google"-Events wird Google seine neueste Generation an Smartphones und Smartwatches präsentieren. Um 16:00 MESZ geht es los, der STANDARD wird live tickern, und natürlich rundherum gewohnt ausführlich berichten. Das auch, weil das Event dieses Jahr aus österreichischer Perspektive mit besonderer Spannung erwartet werden kann.

Österreich-Comeback

Zum ersten Mal seit vielen Jahren sollen Google-Smartphones wieder offiziell in Österreich erhältlich sein. Das war im Vorfeld aus so vielen unterschiedlichen Quellen zu hören, dass dieser Umstand als weitgehend gesichert werden kann. Das Pixel 8 wäre damit das erste Pixel-Smartphone überhaupt, das direkt von Google hierzulande verkauft wird. Die Nexus-Geräte früher Jahre gab es hingegen öfters Mal in Österreich, aber das ist mittlerweile beinahe ein Jahrzehnt her.

Das Pixel 8 Pro in "Sky", wie es in der Vorabversion eines geleakten Werbespots zu sehen ist Google

Gerade vor diesem Hintergrund ist es durchaus interessant einen Blick auf die Ausgangssituation zu werfen. Wäre doch davon auszugehen, dass der Marktanteil von Google in Österreich irgendwo zwischen Null und gar nichts anzusiedeln ist. Interessanterweise ist er das nicht. Laut Statcounter wurde im August 2023 1,45 Prozent der aktiven Smartphone-Nutzung in Österreich mit Google-Geräten vorgenommen.

Alles ist relativ

In Relation zu Samsung und Apple, die den österreichischen Smartphone-Markt fast im Alleingang dominieren, ist das natürlich nicht viel, und doch ist dieser Wert durchaus bemerkenswert. Heißt das doch etwa, dass derzeit in Österreich mehr Smartphones von Google genutzt werden als von Motorola und Nokia zusammengerechnet. Auch andere namhafte Hersteller wie Vivo lässt Google damit hinter sich.

Anders gesagt: Es gibt offenbar eine gar nicht so kleine Gruppe an Nutzern, die sich Google-Geräte entweder aus dem Ausland oder bei einem der selbst importierenden Händler besorgt. In der langfristigen Entwicklung ist dabei seit der Veröffentlichung des Pixel 6 und vor allem dann auch des Pixel 6a ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen. Mitte 2021 lag der Marktanteil von Google-Geräten nämlich noch bei gerade einmal rund 0,3 Prozent.

Das bedeutet wiederum, dass der Anteil unter den aktuell verkauften Geräten noch deutlich höher sein dürfte. Immerhin geben die Statcounter-Zahlen sämtliche derzeit genutzten Geräte wieder, jedes aktuelle Wachstum schlägt sich in solch einer Statistik nur langsam nieder.

Abzuwarten bleibt, ob und wie starke Bewegung das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro in diese Zahlen bringt. Dafür wird neben der einfacheren Verfügbarkeit natürlich auch eine Rolle spielen, wie sie sich im Vergleich zur Konkurrenz schlagen, also was sie in den Bereichen Hard- und Software zu bieten haben.

Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Vieles ist dabei bereits bekannt, immerhin gab es im Vorfeld die für Google schon typischen, umfassenden Leaks der neuen Smartphone-Generation. Für Details sei dabei auf einen früheren Artikel verwiesen, aber ein paar Highlights im Schnelldurchlauf: Das Pixel 8 soll mit einem 6,2-Zoll-Display etwas kleiner als der direkte Vorgänger werden und ein 120-Hz-Display erhalten. Beim Pixel 8 Pro fällt vor allem auf, dass das 6,7 Zoll große Display seitlich nicht mehr abgerundet ist, also eine vollständig flache Vorderseite verwendet wird.

So sehen sie aus: Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Das ist auch kein Leak sondern bereits verfügbare, offizielle Produktbilder von Google Google

Für beide Geräte wird eine weitreichende Erneuerung der Kameras erwartet, wobei das Pro-Modell noch eine bessere Ultraweitwinkelkamera sowie natürlich die Telekamera zusätzlich haben soll. Vor allem aber soll diese Hardware wieder mit vielen KI-Tricks sowohl zur Verbesserung der Bildqualität als auch für neue Features kombiniert werden. So war etwa bereits ein Feature kurz zu sehen, bei dem aus mehreren Aufnahmen Gesichter kombiniert werden können, damit alle gleichzeitig in die Kamera schauen.

Der vor einigen Monaten erstmals vorgezeigte "Magic Editor", mit dem Bilder mithilfe von generativer KI umfassend umgestaltet werden können, soll ebenfalls als erstes für das Pixel 8 erhältlich sein. Zudem sollen auch die Videofähigkeiten der Pixel-Smartphones deutlich verbessert worden sein – etwa über eine Nachtsichtfunktion für bewegte Bilder.

Tensor G3 und ein viel besserer Support

Die nötige Rechenkraft für all das soll Googles eigener Tensor G3 liefern, der sowohl deutlich flotter als auch effizienter als sein Vorgänger sein soll. Wie schon in den letzten Jahren ist zu erwarten, dass Google dabei einen besonderen Fokus auf Maschinenlernen also die Beschleunigung von KI-Aufgaben legt.

Sogar ein ASMR-Unboxing-Video des Pixel 8 gibt es bereits

PBKreviews

Das wirkliche Highlight der Pixel-8-Serie könnte aber ein ganz anderes werden. War doch zuletzt zu hören, dass die neuen Google-Geräte sieben Jahre lang Updates erhalten sollen. Das würde deutlich über den bisherigen Support-Versprechen der großen Android-Hersteller liegen. Abzuwarten bleibt allerdings, wie sich diese sieben Jahre aufteilen. Also wie viele "große" Android-Updates darin enthalten sind, und wie viele Jahre "nur" Sicherheitsaktualisierungen beinhalten.

Zu hören ist aber auch, dass Google deutlich an der Preisspirale drehen will, Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf das Preisniveau der direkten Konkurrenten von Samsung oder Apple hochgezogen werden. Die Gerüchteküche liefert zu dieser Frage zum Teil unterschiedliche Werte, aber 100-200 Euro mehr dürften es wohl werden. Das würde wiederum heißen, dass das günstigste Pixel 8 irgendwo rund um 800 Euro angesiedelt sein sollte, während das Pro-Modell selbst mit 128 GB die 1.000-Euro-Grenze überschreiten soll.

Pixel Watch 2

Parallel dazu soll auch die Pixel Watch 2 vorgestellt werden. Die zweite Generation von Googles Smartwatches soll äußerlich weitgehend unverändert bleiben, dafür aber zahlreiche Verbesserungen bei den für Gesundheits- und Fitness-Tracking verwendeten Sensoren bringen. Neu sollen etwa ein zur Stressmessung genutzter cEDA-Sensor sein, auch die Hauttemperatur soll die Uhr nun messen können. Zudem soll die Herzschlagmessung genauer werden.

Äußerlich kaum von der ersten Hardwaregeneration zu unterscheiden, im Inneren ändert sich aber viel: Die Pixel Watch 2. Google

Dazu kommt ein neuer Chip, der deutlich effizienter und flotter als der im Vorjahr verwendete sein soll. Als Software soll auf dem Gerät WearOS 4 laufen, für das auch die Fitbit-Funktionen noch einmal stark ausgebaut und überarbeitet wurden. Neue Earbuds sind offenbar nicht geplant, zumindest soll es die Pixel Buds Pro aber in ein paar neuen, zu den anderen Geräten passenden, Farben geben.

Android 14

Zum ersten Mal dürfte Google zudem die Vorstellung einer neuen Hardwaregeneration mit der Veröffentlichung eines neuen Software-Upgrades zusammenlegen. Jedenfalls wird für Mittwoch auch die Freigabe von Android 14 und die Verfügbarkeit passender Upgrades für Pixel-Smartphones ab dem Pixel 4a (5G) erwartet.

Wer das Event direkt verfolgen will, sei noch einmal auf unseren Live-Ticker hingewiesen, der heuer etwas früher am Tag stattfindet als in früheren Jahren. Das liegt daran, dass die Präsentation dieses Mal in New York City stattfindet, die Zeitverschiebung dadurch geringer ist. Es geht also bereits um 16:00 (MESZ) los, der Ticker startet bereits ein paar Minuten früher. Dort wird dann auch der offizielle Live-Stream eingebettet, denn die Präsentation wird natürlich direkt auf Youtube übertragen, wie es sich für einen Google-Veranstaltung gehört. (Andreas Proschofsky, 2.10.2023)