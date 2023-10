19.40 REPORTAGE

Re: ADHS bei Erwachsenen – Hummeln im Hirn Rund fünf Prozent der Erwachsenen haben ADHS – und wissen es oft nicht. Lange Leidensgeschichten sind die Folge, obwohl die Störung gut behandelt werden kann. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Skandinavien – Zwischen Wald und Wasser Der Winter ist angebrochen, fast ein halbes Jahr lang liegt durchgehend Schnee. Die Natur hat es verstanden, die Waldbewohner mit Anpassungsstrategien auszustatten. Dazu gehören etwa Kooperationen, hier teilen sich Kolkraben und Steinadler das Aas verendeter Tiere. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MUTPROBEN

Nerve (USA 2016, Henry Joost, Ariel Schulman) Es beginnt mit einem illegalen Spiel im Internet: Bei Nerve absolvieren Teilnehmer Mutproben, die ihnen von anonymen Zuschauern vorgegeben werden. Vee (Emma Roberts) meldet sich an. Die ersten Challenges sind noch harmlos, doch schon bald wird es extrem. Kurzweiliger, in Neonfarben getauchter Teenie-Thriller mit interessanten Untertönen. Bis 22.00, ATV

21.00 DISKUSSION UND DOKU

Pro und Contra Spezial – Was will Kickl? Nach der Bürgerforum-Absage von FPÖ-Chef Herbert Kickl geht es bei Gundula Geiginger um Kickl, zu Gast sind Heinz-Christian Strache, Peter Pilz, Ex-AfD-Sprecherin Frauke Petry und Claus Pándi (Chefredakteur der Salzburg Krone). Gesendet wird aus Kolariks Luftburg im Wiener Prater vor Publikum. Danach folgt um 22.20 die Doku Kann Kickl Kanzler?, darin setzen sich Manuela Raidl und Dominik Schaden mit dem Szenario einer Kickl-Kanzlerschaft auseinander. Bis 23.15, Puls 24

21.05 MAGAZIN

Report Holpriger Vorwahlkampf / Kritik an Quereinsteigern im Klassenzimmer / Streit um die Corona-Auffrischungsimpfung. Gast im Studio ist Virologin Dorothee von Laer. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind heute Late Night Berlin-Host Klaas Heufer-Umlauf und ORF-Moderatorin Birgit Fenderl. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Pflegende Kinder Allein in Österreich gibt es rund 43.000 sogenannte "Young Carers". Wie sie in eine solche Situation kommen, was das für ihre Kindheit bedeutet, beleuchtet Andrea Eder, sie hat mit Betroffenen und Expertinnen und Experten gesprochen. Bis 23.10, ORF 2

00.05 GRENZEN

3 1/2 Stunden (D 2021, Ed Herzog) Bahnhof München, 13. August 1961: Ein Zug setzt sich Richtung Ostberlin in Bewegung. Die DDR-Regierung zieht eine Mauer hoch, Ostberlin wird abgeriegelt. Noch dreieinhalb Stunden haben die Reisenden Zeit, um vor dem Grenzübertritt im Westen auszusteigen. Bis 1.40, ORF 2

Luisa-Céline Gaffron als Lokführerin Edith Salzmann im Zug Richtung Ostberlin, "3 1/2 Stunden", 0.05 Uhr, ORF 2. ORF/ARD

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten Der Kavalier auf dem Eise von Hermann Hesse und Beim Wasserholen von Jurek Becker. Es liest Raphael von Barge. Bis 11.25, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Die Familien des Kalifats Soll man freiwillige Jihadisten zurückholen? Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Vom Nutzen und Nachteil des Dilettantismus für die Künste. Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton Über die Komponistinnen Liza Lim und Sandeep Bhagwati. Bis 0.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 3.10.2023)