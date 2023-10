Nikola Tesla (als Puppe sowie verkörpert von Schauspieler Markus-Peter Gössler) bei seiner Ankunft in der Metropole New York. Barbara Pálffy

Der Wechselstrompionier Nikola Tesla (1856–1943) ist spätestens seit der nach ihm benannten kalifornischen Automarke weltweit ein Begriff. Geboren wurde er in einem kroatischen Dorf zur Zeit des Kaisertums Österreich, er studierte kurz in Graz und Prag, arbeitete in Budapest und Paris und wanderte 1884 mittellos nach Amerika aus. Als "fast der größte, fast der dünnste und mit Sicherheit der ernsteste Mann", der sich in der New Yorker Society umtat, wurde er beschrieben. Sein immenser Forschungsdrang und sein mondäner, eigensinniger Lebensstil weisen ihn als spannenden Charakter aus, dem das Schubert-Theater Wien nun seine Eröffnungsproduktion widmet.

Der Beginn des sogenannten Stromkrieges: Glühbirnen-Erfinder Thomas Alva Edison (li.) mit Investor George Westinghouse (Puppe, geführt von Markus-Peter Gössler). Barbara Pálffy

Tesla.369 ist ein Puppentheater, bei dem die Titelfigur sowohl als Puppe in Erscheinung tritt als auch von einem Schauspieler (Markus-Peter Gössler) verkörpert wird. Das Stück von Kai Anne Schuhmacher schickt den begnadeten Erfinder allen Ernstes in Fernsehshows: Kochen, Paartherapie, Boxkampf.

Hummerexplosion

Dieser groben Dramaturgie sollte man nicht viel Beachtung schenken und sich in Simon Meusburgers Inszenierung auf die alles überstrahlende Tesla-Puppe (Puppen: Soffi Povo) mit ihren spitz aufragenden Schultern und den eingefallenen Wangen konzentrieren. Ihre Augen sind so traurig, als würden sie sämtlichen auf Erden umsonst verblitzten Blitzen ewig nachweinen.

Die kleine Hinterhofbühne in der Währinger Straße visualisiert lowtech Teslas Albträume und Visionen. Es funkt und surrt, ein Hummer explodiert. Tesla steigt auch – diesmal im Tischpuppenformat – mit seinem Rivalen, Glühbirnenvater Thomas Alva Edison, in den Ring.

Dazu gibt es von der Moderatorin (Povo) jede Menge Anweisungen und Rechenaufgaben. Tesla (Gössler) ist erwartungsgemäß kein Fernsehshow-Typ und quittiert sein Unbehagen mit einem warmen Balkan-Idiom: "Mächt ich austreten aus dieser Situation." Ein schöner, knalliger und kurzer Theaterabend. (Margarete Affenzeller, 2.10.2023)