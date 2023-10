Liebe Leserin, lieber Leser,

"Spoofing", also der gezielte Missbrauch von Daten und Identitäten, soll in Österreich bald effizienter bekämpft werden. Eine neue Verordnung, die am Montag von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) auf einer Pressekonferenz präsentiert wurde, sieht eine Plausibilitätsprüfung und Anonymisierung vor. Die technische Umsetzung ist bis Mitte 2024 vorgesehen.

Android 14, die neue Version des Betriebssystems, wird von strukturellen Verbesserungen für Sicherheit, Privatsphäre und Performance dominiert, neue Features und Feinschliff am Look gibt es aber ebenso. Redakteur Andreas Proschofsky erklärt diese ausführlich.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

