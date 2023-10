Sein Besuch bei den Taliban hat für große Aufregung gesorgt – auch bei der FPÖ: Andreas Mölzer mit dem afghanische "Außenminister" Amir Khan Muttaqi. TOLOnews

Im Krone-Interview nach seiner Rückkehr aus Afghanistan sagte der FPÖ-Ex-Abgeordnete Andreas Mölzer: "Die Taliban haben dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen." Kann man so sehen: Die Taliban haben sichergestellt, dass Frauen sich an die Verhüllungsvorschriften halten müssen, keine Universitäten besuchen und keinen Beruf frei wählen dürfen. Ganz zu schweigen von Auspeitschungen etc.

Was Mölzer und den ehemaligen außenpolitischen Sprecher der FPÖ, Johannes Hübner, nach Kabul getrieben hat, ist rätselhaft. Wobei die extreme Rechte ja eine interessante Vorliebe für Besuche bei islamischen Terrorherrschern hat (Jörg Haider bei Saddam Hussein und Gaddafi z. B.).

Im Jahr 2012 reisten der erwähnte Hübner (damals FP-Abgeordneter) und der damalige Wiener FP-Funktionär Johann Gudenus (ja, der vom Ibiza-Video) nach Tschetschenien, um Machthaber Ramsan Kadyrow zu treffen. Der hat sich mit seiner uniformierten Mörderbande den Beinamen "Putins Bluthund" auch in der Ukraine redlich verdient. Hübner und Gudenus wollten ihn bewegen, tschetschenische Flüchtlinge aus Österreich zurückzunehmen. "Wir konnten uns überzeugen, dass keine Verfolgung seitens Kadyrows vorliegt", sagte Gudenus damals. Ganz sicher.

Wollen Mölzer und Hübner in Kabul auch für die Rückkehr von geflüchteten Afghanen sondieren? Und deshalb den Taliban ein Sicherheitsattest ausstellen? (Hans Rauscher, 3.10.2023)