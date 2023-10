Jetzt anhören: Es gibt so viele Möglichkeiten zu investieren, weshalb sich unsere vier Moderatorinnen von "Lohnt sich das?" ein paar Gedanken dazu gemacht haben

Sparbuch, KI-Aktien oder Immobilien? In der ersten Folge der dritten Staffel von "Lohnt sich das?" wird genau darüber diskutiert, was sich Ende 2023 als Investition lohnen könnte. Im Podcast diskutieren die zwei bereits bekannten "Lohnt sich das?"-Moderatoren Michael Windisch und Alexander Amon, die sich mit zwei Kolleginnen aus dem Karriere-Ressort, Melanie Raidl und Anika Dang, in dieser Staffel Verstärkung geholt haben. (red, 3.10.2023)

