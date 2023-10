Andreas Goldberger und die wilden 90er-Jahre, TV-Tagebuch: Eine frostige Operette und die Cosa Nostra in "Im Zentrum", Schwarzeneggers deutsche Stimme: Synchronsprecher Thomas Danneberg tot

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Journalistengewerkschaft hält nach KV-Kündigung Betriebsversammlungen ab - In den betroffenen Medienunternehmen sollen gewerkschaftliche Maßnahmen durchgeführt werden. Betriebsversammlungen für VÖZ "fehl am Platz"

Die Gewerkschaft fordert von den Verlegern die Rücknahme der Kündigung des Journalistenkollektivvertrags. fid

TV-Quoten im September: Minus für ORF 2, Servus TV stärkster Privatsender - ORF 1 stabil - ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe mit Rückgang - oe24.tv legt bei 12- bis 49-Jährigen zu

Andreas Goldberger und die wilden 90er-Jahre - 1997 stolperte der ehemalige Skispringer über eine Kokainaffäre. Heute bedauert er, dass er innerhalb eines Tages "vom Sportsuperstar zum Kriminellen" degradiert wurde

TV-Tagebuch: Eine frostige Operette und die Cosa Nostra in "Im Zentrum" - "Burger, Gärten, Taliban": Die ORF-Diskussionsrunde war frostig – bis auf einen Sager

Schwarzeneggers deutsche Stimme: Synchronsprecher Thomas Danneberg tot - Er lieh auch Terence Hill oder Sylvester Stallone sein Organ. Danneberg starb im Alter von 81 Jahren

Ex-ORF-Manager vermarktet Assinger und Co - Der nunmehrige Berater Thomas Prantner hat die Vermarktungsagentur C3 Stars gegründet

"Krabat", "Wie krank ist unser Gesundheitssystem?": TV-Tipps für Montag - "Re: Brexit und der Jammer danach", "Wein-Check Österreich", "The 355", "The Scent of Fear", "Kulturmontag", "Kunst als Waffe" - dazu die Radiotipps

