Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt um Unterstützung, doch die Solidarität für das Land bröckelt. via REUTERS

Nachdem Wladimir Putin einige Monate nach dem Überfall auf die Ukraine erkannt hatte, dass er das Nachbarland nicht in Blitzkriegmanier niederringen wird, verlegte er sich auf eine neue Strategie: den Krieg so lange in die Länge zu ziehen, bis die westliche Unterstützungsfront für die Ukraine zusammenbricht und Präsident Wolodymyr Selenskyj um Frieden betteln muss. Diesem Ziel ist der Kreml am vergangenen Wochenende ein Stück näher gekommen.

Man darf die Bedeutung der Ereignisse in Washington und der Slowakei inBezug auf den Ukrainekrieg jedoch auch nicht überbewerten. Die Budgetvereinbarung im US-Kongress, die keinerlei Hilfe für die Ukraine vorsieht, gilt nur für 45 Tage. Die Solidarität für das Land ist in der US-Hauptstadt immer noch groß, nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei den traditionell denkenden republikanischen Politikern, die vor allem im Senat noch den Ton angeben. Und in der Slowakei ist Robert Ficos Smer zwar zur stärksten Kraft aufgestiegen, aber mit 23 Prozent von einem Triumph weit entfernt. Selbst wenn er eine Regierung bilden kann, wird er keine Koalitionspartner finden, mit denen er die Slowakei auf einen prorussischen Kurs führen kann.

Aber die Geschehnisse an beiden Orten sind ein Omen für eine Entwicklung, die nicht überraschend kam. Sobald der militärische Konflikt zum Stellungskrieg gefroren ist, in dem es fast keine Frontbewegungen mehr gibt, und keine Meldungen über neue russische Grausamkeiten mehr für Wellen der Empörung sorgen, nimmt auch das emotionale Engagement für die Verteidigung der Ukraine im Ausland ab. Das gilt sogar für Polen, das seit Anfang an am deutlichsten hinter Kiew stand.

Zwei unterschiedliche Motive erklären das Bröckeln der Solidarität. Einerseits wächst die Zahl derer, die nicht an einen Sieg der Ukraine glauben und deshalb Verhandlungen als einzigen Ausweg sehen. Und andererseits wird der Krieg für viele von innenpolitischen und wirtschaftlichen Anliegen überschattet; und damit rücken die finanziellen Kosten der Unterstützung in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Man kann Putin als Kriegsverbrecher betrachten und dennoch keinen Cent für den Kampf gegen ihn ausgeben wollen.

Ukraine gerät in einen Teufelskreis

Die Debatten im Westen werden härter werden, die Waffenlieferungen womöglich spärlicher. Aber damit geraten der Westen und die Ukraine in einen Teufelskreis. Je weniger Hilfe Kiew erhält, desto geringer sind die Chancen auf militärische Fortschritte. Und damit droht ein weiterer Rückgang der Unterstützung.

Allerdings kennen auch die Skeptiker kein Rezept, wie der Krieg enden könnte. Denn Putin wird sich nicht mit dem jetzigen Frontverlauf zufriedengeben; damit er von Sieg sprechen kann, muss er zumindest die vier annektierten Provinzen kontrollieren und die Ukraine in einem Zustand der Abhängigkeit halten. Ein Rückgang der militärischen Unterstützung wird daher den Konflikt bloß einfrieren und letztlich verlängern.

Selbst wenn Putins Wunsch wahr wird und Donald Trump 2025 ins Weiße Haus zurückkehrt, wäre es unwahrscheinlich, dass die USA die Ukraine völlig fallenlassen. Denn das wäre auch für Trump ein Zeichen der Schwäche.

Lauwarme Unterstützung ist meist die schlechteste Option, um einen Krieg zu beenden. Leider deutet die innenpolitische Dynamik in Europa und den USA zunehmend in diese Richtung. (Eric Frey, 2.10.2023)