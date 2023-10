Katsu Nasu: Mole-Miso-Sauce, Sesamsauce, Auberginen Foto: Vanessa Maas / Brandstätter-Verlag

Nasu Katsu

Zutaten für 4 Personen

Mole-Miso-Sauce

40 g Sake

40 g Mirin

60 g Zucker

120 g Shiro Miso

100 g Mole (Schokoladen-Chili-Sauce)

Sesamsauce

60 g Sake

60 g Mirin

60 g Sojasauce

20 g Zucker

10 g Kimchi-Sesam

10 g Yuzu-Sesam

10 g Wasabi-Sesam

Melanzani

ausreichend Öl zum Frittieren

2 Melanzani

Fleur de Sel

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Weizenmehl zum Wenden

2 Eier

200 g Panko

Shichimi Togarashi zum Würzen

1 Frühlingszwiebel

Zubereitung

Für die Mole-Miso-Sauce Sake, Mirin, Zucker und Misopaste in einem kleinen Topf unter ständigem Rühren erhitzen. Temperatur auf sehr niedrige Hitze reduzieren und die Sauce 5 Minuten leicht köcheln lassen. Anschließend Mole unterrühren.

Für die Sesamsauce Sake, Mirin und Sojasauce in einem Topf aufkochen und auf zwei Drittel einreduzieren lassen. Durch ein Sieb abseihen, auffangen und Zucker und Sesam hinzufügen.

Für die Melanzani Öl in einem Topf auf 170 Grad erhitzen. Auberginen schälen und der Länge nach halbieren. Salzen und pfeffern, dann in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl leicht abklopfen. Danach in verquirlten Eiern, anschließend in Panko wenden. Im heißen Öl goldbraun frittieren. Herausheben und abtropfen lassen. Mit Fleur de Sel und Shichimi Togarashi würzen. Frühlingszwiebel in feine Streifen schneiden.

Melanzani in mundgerechte Stücke schneiden, mit beiden Saucen anrichten und mit Frühlingszwiebelstreifen garnieren. (ped, RONDO, 24.10.2023)