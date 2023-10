Ein politisches Amt hat Laphonza Butler noch nie bekleidet, politische Erfahrung hat sie dennoch REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Wenn man von Laphonza Butler spricht, muss man wohl einige Premieren erwähnen: Die Nachfolgerin der kürzlich verstorbenen Demokratin Dianne Feinstein ist die erste offen lesbische Schwarze im US-Senat und die erste queere Senatorin, die aus dem Bundesstaat Kalifornien entsandt wird. Die Mittvierzigerin wird auch die einzige schwarze Senatorin im 100-köpfigen Gremium sein. In Feinstein sah sie "eine legendäre Figur für Frauen in der Politik und im ganzen Land".

Butler hat zwar noch nie ein politisches Amt innegehabt, aber langjährige Erfahrung im Politikbereich: Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 war sie Beraterin der derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris, 2016 unterstützte sie Hillary Clinton. Zuvor war sie unter anderem Vorsitzende von SEIU Local 2015, Kaliforniens größter Gewerkschaft für Beschäftigte in der häuslichen Pflege. Die Arbeiterbewegung kritisierte sie 2020 als "männlich, altbacken und bleich" ("male, stale and pale") und forderte mehr Anstrengungen für Women of Color ein.

Schwierige Verhältnisse

Nach kurzzeitigen Anstellungen in der Privatwirtschaft, etwa bei Airbnb und der Beratungsfirma SCRB Strategies, zog Butler 2021 mit Partnerin und Tochter für den Posten der Vorsitzenden der Organisation Emily’s List nach Maryland. Das Political Action Committee unterstützt den Aufstieg demokratischer Kandidatinnen, die sich für Abtreibungsrechte einsetzen. Vor ihrer Angelobung als Senatorin will Butler sich wieder als Wählerin in Kalifornien registrieren, dort verfügt sie weiterhin über einen Zweitwohnsitz.

In ihrer Kindheit und Jugend im besonders konservativen Mississippi war es für ihre Familie nicht leicht, über die Runden zu kommen. Butler wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, mit einem chronisch kranken Vater und einer Mutter, die die meiste Zeit allein für die sechsköpfige Familie sorgen musste.

Die Erfahrungen in der konservativen Umgebung haben sie geprägt. Als im Juni 2022 der Supreme Court das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus gekippt hat, schrieb Butler einen offenen Brief an ihre mittlerweile achtjährige Tochter, "aus Angst, dass wahre Freiheit in unserem Land verschwindet". Darin erinnert sie die junge Nylah, für ihre Rechte einzustehen, denn "genauso schnell, wie der Fortschritt kommt", könne er auch wieder "langsam abgebaut und vollständig rückgängig gemacht" werden. "Jetzt bin ich an der Reihe, für deine Zukunft zu kämpfen." (Noura Maan, 2.10.2023)