Bei ihren Teams mussten Marcel Sabitzer und David Alaba zuletzt pausieren. FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt vor den EM-Qualifikationspartien am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan auf die rechtzeitige Genesung von David Alaba und Marcel Sabitzer. Die beiden Schlüsselspieler mussten zuletzt bei ihren Vereinen wegen Blessuren pausieren, könnten aber am Wochenende wieder zum Einsatz kommen und scheinen im am Montag nominierten 28-Mann-Kader auf.

Sein ÖFB-Comeback nach über einjähriger Abwesenheit gibt Sasa Kalajdzic, ebenfalls nach einer Pause wieder dabei sind Patrick Pentz, Gernot Trauner, Flavius Daniliuc, Marco Grüll, Alexander Prass, Romano Schmid und Manprit Sarkaria. Zudem nominierte Rangnick erstmals Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo.

Prominentester Abwesender ist Marko Arnautovic, der aufgrund einer Muskelverletzung passen muss. Phillipp Mwene steht wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Der zuletzt angeschlagene Stefan Posch wurde hingegen von Rangnick in den Kader geholt.