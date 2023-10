Katharina Schulze würde in Bayern gern regieren. IMAGO/Sachelle Babbar

Bei der Landtagswahl 2018 fuhren die bayerischen Grünen ein Rekordergebnis von 17,5 Prozent ein. Jetzt liegen sie in Umfragen zwischen 14 und 16 Prozent. Der Frust über die Berliner Ampel trifft auch sie. Nach der Wahl am Sonntag werden sie wohl weiter in Opposition bleiben. Dennoch zeigt sich Schulze beim Interview in Rosenheim kämpferisch.

STANDARD: Würden Sie nach der Wahl Bayern gerne mitregieren?

Schulze: Absolut. Ich persönlich bin nicht in die Politik gegangen, um am Spielfeldrand in Schönheit zu sterben. Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen, weil sich Bayern weitere fünf Jahre Stillstand nicht leisten kann. Wir hinken etwa bei der Stromversorgung hinterher, weil die Staatsregierung den Ausbau der Leitungen verschleppt und den Ausbau von Windrädern blockiert hat. Zudem fehlen viele Lehrer und Lehrerinnen im Land.

STANDARD: Ministerpräsident Söder will aber partout nicht mit Ihnen regieren, sondern die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Frustriert Sie das nicht?

Schulze: Nicht Söder entscheidet, wie die nächste Staatsregierung aussieht, sondern die Wählerinnen und Wähler tun dies. Daher geben wir bis zum Wahltag alles. Ich finde Söders Ausschließeritis auch demokratiepolitisch schwierig, weil wir vor großen Herausforderungen stehen. Demokratische Parteien müssen immer miteinander reden. Das sind alle – außer der AfD.

STANDARD: Söder reicht offenbar das Gespräch mit den Freien Wählern und deren Chef, Hubert Aiwanger. Hätten Sie diesen auch in der Regierung gehalten nach der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt?

Schulze: Die Angelegenheit hat Bayerns Ansehen in der Welt geschadet. Der Umgang Aiwangers mit den Vorwürfen ist einem stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht würdig. Mir tun die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr leid – dass ihre Sorgen nicht ernst genommen wurden. Wir Grünen haben seine Entlassung gefordert. Es war ja nicht der erste Fehltritt.

STANDARD: Was stört Sie noch?

Schulze: Dass Aiwanger bei der Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Ampel in Erding davon schwadronierte, die Wählerinnen und Wähler müssten sich die Demokratie zurückholen. Das ist Trump-Sprech. Sorry, aber ein stellvertretender Ministerpräsident, der nur in seinem Amt ist, weil ihn die Demokratie dort hingebracht hat, kann so was doch nicht sagen. Wir fanden ihn schon damals nicht mehr tragbar.

STANDARD: Auch 2018 haben Sie die Grünen als Spitzenkandidatin in die bayerische Landtagswahl geführt. Damals wurden Sie von einer Sympathiewelle getragen, Annalena Baerbock und Robert Habeck waren Parteichefs. Das ist jetzt deutlich anders, oder?

Schulze: Das ist mein dritter Landtagswahlkampf, und es ist der härteste. Es tun sich gelegentlich Abgründe auf. In Chieming wurden Steine vor dem Festzelt verkauft, in Neu-Ulm flog bei einer Veranstaltung sogar ein Stein. Hass und Hetze im Netz haben massiv zugenommen. Das ist wirklich problematisch für unsere Demokratie. Denn es stellt sich irgendwann die Frage: Wer will unter solchen Umständen überhaupt noch Politik machen oder ein Ehrenamt übernehmen?

STANDARD: Warum trifft der Hass gerade die Grünen?

Schulze: Wir sind eine Partei, die klar artikuliert: Wenn wir bewahren wollen, müssen wir etwas verändern. Wir können nicht die Augen, die Ohren und den Mund zu machen und denken, man könne einfach alles so laufen lassen. Leider schüren einige Fake News und Hass gegen uns Grüne ganz bewusst. Damit wird ein Keil in die Gesellschaft getrieben, Ängste werden erzeugt und verstärkt.

STANDARD: Die Grünen werden dafür kritisiert, eine "Verbotspartei" zu sein. Ärgert Sie das?

Schulze: Unser ganzes Leben basiert auf Regeln. Wir möchten, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch in Zukunft gut auf diesem Planeten leben können. Dafür braucht es konsequenten Klimaschutz, raus aus dreckigen Energieträgern wie Kohle, Öl, Gas und schneller rein in 100 Prozent erneuerbare Energien.

STANDARD: Rückenwind von Berlin haben Sie auch nicht gerade. Dort steht die Ampel im Feuer.

Schulze: Ich bin froh, dass die Grünen im Bund regieren. Zu regieren ist immer besser, als in Opposition zu sein. Aber klar, ich würde mir schon wünschen, dass die Ampelregierung wieder stärker zusammenrückt und auch diesen positiven Spirit, den sie am Anfang hatte, wiedererweckt. Es ist ja viel Gutes beschlossen worden: Erhöhung des Kindergeldes und des Mindestlohns, das 49-Euro-Ticket. Hörbar ist im Moment aber leider eher der Streit. (Birgit Baumann, 2.10.2023)