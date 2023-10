Ein Projekt: Vertikutieren

Wenn der Hitzesommer dem Rasen zugesetzt hat, wird vertikutiert. Markus Böhm

Markus Böhm ackert seinen Rasen um

Mein Rasen befindet sich nach dem Hitzesommer in einem erbärmlichen Zustand. Bis auf einen schmalen grünen Rand, dort, wo durch den Schatten umliegender Büsche und Bäume die verheerende Wirkung der direkten Sonneneinstrahlung abgemildert wurde, dominiert ausgedörrtes Braun das Farbspektrum. Abgestorbenes Gras hat sich zu Filz verfestigt. Und wo kein Filz ist, hat sich das Moos breitgemacht.

Aber was jammere ich? Es ist jedes Jahr rund um den Herbstbeginn das Gleiche: Pfeif drauf, wird schon wieder, beschließe ich für mich. Nur um dann doch wieder loszulegen und einer verhasst-vertrauten Tätigkeit nachzugehen: dem Vertikutieren. Wer damit nicht nichts anfangen kann, dem sei kurz und grob erklärt, was damit gemeint ist. Mittels eines speziellen Geräts wird die Erde angeritzt, Rasenfilz und Moos werden entfernt, der Boden gleichzeitig belüftet. Das soll dafür sorgen, dass das Gras wieder zu sprießen beginnt. Idealer Zeitpunkt ist angeblich der September, aber da der Frost (hoffentlich) noch etwas ausbleibt, wage ich es Anfang Oktober. Zunächst heißt es, den verbliebenen Rasen möglichst kurz zu mähen. Ich stelle den Rasenmäher auf eine Höhe von drei Zentimetern ein. Nach der Schur kommt die Radikalkur mittels Akku-Vertikutierers. Rotierende Klingen "ackern" die Fläche einen halben Zentimeter tief um.

Zunächst steuere ich das Gerät längs und dann noch quer über die Fläche: Es entsteht ein Schachbrettmuster aus feinen Furchen. Dabei fällt jede Menge abgestorbenes Material und auch ein bisschen Erde an. Das heißt, ich muss den klein dimensionierten Auffangkorb des Vertikutierers ständig ausleeren. Einen gefühlten Kubikmeter Biomaterial transportiere ich zur entsprechenden Tonne. Weil trotzdem noch genug liegen bleibt, heißt es zusätzlich ran den Rechen. Was bleibt, ist ein Bild der Verwüstung. Aus ihr soll neues Gras sprießen. Also: gleich einmal düngen, Grassamen ausbringen, wässern. Das Bier habe ich mir nach dieser staubigen Prozedur redlich verdient. Finde ich.

Eine Ausstellung: Ranggeln

Anne Feldkamp besucht eine Fotoausstellung

Zwei Burschen stehen einander Stirn an Stirn gegenüber, der eine hat den anderen am Schlafittchen gepackt. Auf einem anderen Foto sind nur bandagierte Hände zu sehen. Die Fotografin Anna Aicher zeigt im oberen Raum der Galerie Westlicht einige Arbeiten, für die sie am Hundstoa im Pinzgau unterwegs war, um dort traditionelle Ranggel-Wettbewerbe festzuhalten. Sie erzählen vom Kräftemessen der Heranwachsenden, der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft. Das ist in Zeiten sich wandelnder Männerbilder besonders spannend anzusehen und wirft natürlich Fragen auf: Braucht es solche Rituale? Und wenn ja, wofür?

www.westlicht.com

Ein Buch: "Shoes A–Z"

Anne Feldkamp blättert sich durch ein Schuh-ABC

Es gibt Bücher – und es gibt Coffeetablebooks. Der neueste Wälzer aus dem Verlag Taschen ist irgendwie beides. Man kann ihn auf die Schnelle durchblättern, aber auch die Erläuterungen der Modehistorikerin Valerie Steele über die "Macht und Anziehungskraft von Schuhen" studieren. Es geht allerdings nicht um irgendwelche Treter, sondern um 400 ausgesuchte Exemplare des New Yorker Fashion Institute of Technology. Um historische High Heels für Männer genauso wie um die mittlerweile musealisierten "Triple S"-Sneaker von Balenciaga. Was sich aus dieser Lektüre lernen lässt? Schuhe unbedingt immer aufheben, sie sind echte Zeugen der Mode.

www.taschen.com

Couture Salon 2024: Die Suche nach dem perfekten Ballkleid

Modedesigner und Modedesignerinnen aufgepasst! Der Couture Salon, ein Side-Event des Opernballs, ist wieder auf der Suche nach Kreationen aus der österreichischen Modebranche. Es ist die Chance für Nachwuchstalente, ihre Designs vor einem breiten Publikum zur Schau zu stellen. Gesucht werden vier bis fünf elegante Looks. Und wer weiß - vielleicht treten die Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts schon bald in Ihren Designs auf? Die Bewerbungsfrist ist der 31. Oktober 2023. Die Ballerinas tanzen dann am 8. Februar 2024 im Hotel Bristol. Ein Ansporn für Interessierte: Auf den diesjährigen Opernball haben es die Entwürfe von Jungtalenten Florentina Leitner, Jennifer Milleder und Moulham Obid geschafft.

https://www.wiener-staatsoper.at

Ein Hotel: Das Loisium in der Champagne

Wie bitte? 20 Jahre ist das schon wieder her, dass der US-Architekt Steven Holl die österreichische Seele auf eine harte Geschmacksprobe stellte? Im 2003 eröffnete im Kamptal das Loisium Wine & Spa Resort Langenlois, ein gar strenger Sichtbetonbau, der sich architektonisch ungewöhnlich zurücknahm, weil dort einfach mehr Raum für den Genuss bleiben sollte. Ein bisserl pritscheln im warmen Wasser (Spa), ein bisserl Rebensaft kosten und dabei vielleicht sogar irgendwann Auskenner werden (Wine) – soweit das überzeugend nachvollziehbare Konzept dieses Resorts. In diesen Tagen hört man nun, dass diese Symbiose aus zeitgenössischer Architektur und feinem Winzerhandwerk bald weit, weit hinaus in die Weinwelt gehen soll. Bis 2029 möchte sich die Idee mit zehn Häusern in den wichtigsten Weinbauregionen fortgepflanzt haben. Und weil es pandemiebedingt ein wenig untergegangen sein dürfte: In der Champagne steht (nach der Südsteiermark) eh schon das dritte Haus, das man sich bis zur Komplettierung des Loisium-Universums derweil schon mal geben kann.

Seit 2022 gibt es auch ein Loisium in der Champagne. Loisium

loisium.com/champagne/

(RONDO, 7.10.2023)