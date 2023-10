Was ziehen wir im Frühjahr an? Wer macht in der Modebranche von sich reden? Einige Beobachtungen von den Fashion-Weeks in New York, London, Mailand und Paris

Personalwechsel

Chioma Nnadi wird die britische Ausgabe des Vogue-Magazins leiten. AFP/ANGELA WEISS

Am 9. Oktober tritt sie die Nachfolge des scheidenden Vogue-Chefs Edward Enninful an: Die gebürtige Londonerin Chioma Nnadi wird die britische Ausgabe des Magazins leiten, allerdings ohne Chefinnen-Titel. So golden wie früher sind die Zeiten nicht mehr.

Neuanfang bei Gucci

Teil der neuen Gucci-Frühjahrskollektion. Foto: Gaspar Ruiz / Gucci

Was wird der neue Gucci-Kreativchef liefern? Das Debüt von Sabato de Sarno war mit Spannung erwartet worden. Der Italiener setzte in Mailand auf Hotpants und Hoodies, auf klare Formen statt detailverliebte Muster. Die Branche war sich recht einig: Der große Wurf war die Frühjahrskollektion vorerst nicht.

Das Supermodel

Naomi Campbell lief in Mailand für Dolce & Gabbana. AFP/GABRIEL BOUYS

Sie war nie weg, aber dank der Apple-TV+-Serie The Super Models, in der sie eine Hauptrolle hat, ist Naomi Campbell besonders präsent: Während der Mailänder Modewoche schloss sie die Show von D&G, sie gehörte zu den prominenten Gästen bei Boss und saß bei Fendi mit halb Hollywood in der ersten Reihe.

Sexy Uniformen

Street style luftig im Netzkleid. Claire Guillon / Camera Press

Manchmal braucht’s nicht mehr als einen Netzkleidüberwurf: Ist an der neuen Luftigkeit etwa die Klimaerwärmung schuld? Sicher ist, ob auf der New York Fashion Week (Bild), in Reality TV-Formaten wie Love Island oder Serien wie Sex Education, die Generation Z verpackt den Körper gerne spärlich.

Virale Mode

Designer Jonathan Anderson arbeitet mit Plastilin. AFP/HENRY NICHOLLS

Der Designer Jonathan Anderson wirft nicht nur mit originellen Entwürfen um sich, oft werden sie zu viralen Modehits. In London zeigte sein Label JW Anderson aus Plastilin geformte Hoodies und Shorts. Weitere Internet-Hits: Christy Turlington im goldenen Kleid bei Ralph Lauren, das KI-Setting bei Boss, die Vagina-Prints auf Badeanzügen von Moschino.

Nabelschau

Es bleibt nabelfrei auf der Pariser Fashion Week. EPA/YOAN VALAT

In so manchen Schulen Österreichs sind bauchfreie Oberteile verboten, Modeunternehmen (wie hier Acne) aber halten weiterhin an blanken Bäuchen fest. Ob bei Sportmax oder Balmain, die Nabelschau findet noch nicht zu einem Ende: harte Zeiten für das Gymnasium in Stockerau.

It-Bags

Das Handtaschen-Modell fußt auf einem Entwurf aus dem Jahr 1913. Foto: Yoan Valat; Prada

Immer wieder heißt es, die Zeit der It-Bags sei vorbei. Das stimmt nicht ganz. Prada serviert ein Modell, das auf einem Entwurf von Miuccia Pradas Großvater Mario aus dem Jahr 1913 fußt. Bei Fendi umkreisten die Models überlebensgroße Handtaschen-Skulpturen, das Debüt von Gucci drehte sich ganz um die Accessoires, mit ihnen wird das Geld gemacht. (RONDO, Anne Feldkamp, 17.10.2023)